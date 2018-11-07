الأهلي يخوض مرانه الرئيسي في تونس على الملعب الفرعي بـ رادس .. فيديو

خاض فريق النادى الأهلى المران الثاني اليوم بتونس على الملعب الفرعى لاستاد رادس، استعدادًا لمباراة الترجى بنهائى أفريقيا.



ووصلت بعثة الأهلى ظهر أمس الثلاثاء، إلى تونس لمواجهة فريق الترجى الجمعة باستاد رادس فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، علما بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد انتهى بفوز بطل مصر 3 /1.



وخاض الأهلى مرانه الأول أمس بتونس على الملعب الفرعى لاستاد رادس.