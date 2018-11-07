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أخبار العالم

ترامب يكشف مصير الجدار الحدودي مع المكسيك

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:34 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده في حاجة ماسة إلى بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ليس فقط من أجل قافلة المهاجرين، لكن من أجل تأمين الحدود الأمريكية، معتبرا أن تمويل مثل هذا الجدار ليس بالأمر الصعب على الميزانية الأمريكية.

وطالب ترامب خلال مؤتمر صحفي، أعضاء الحزبين للعمل معا من أجل تحقيق أهدافه، ووضع الاقتصاد الأمريكي نصب أعينهم، وذلك لمنع هروب الشركات إلى الخارج، ودخول المنتجات من الخارج دون الحصول على تعريفات جمركية كافية.

وأعرب ترامب عن سعادته البالغة بحكومته، وأشاد بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مشيرا إلى أنه سيتخذ عددا من القرارات خلال الأسبوع المقبل.
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