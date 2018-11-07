ننشر أماكن الوحدات المشاركة في حملة 100 مليون صحة بالمنوفية

أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن مشاركة 233 وحدة صحية في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سي وأمراض ضغط الدم والسكر وأمراض السمنة تحت شعار 100 مليون صحة.



وأكد أن عدد الوحدات المشاركة بمركز ومدينة شبين الكوم 28 وحدة صحية، و27 وحدة بمنوف ووحدتين بمدينة سرس الليان، و28 وحدة صحية بمركز الباجور، و 14 وحدة بالسادات، و23 بمركز تلا، و17 وحدة ببركة السبع، و21 وحدة بالشهداء، و42 وحدة باشمون.



وينشر صدى البلد أسماء الوحدات الصحية والأماكن التي ستقام بها الحملة بدءا من ديسمبر المقبل علي مستوى مراكز المحافظة.