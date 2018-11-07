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محمود فيصل: حالة من الحزن تنتاب شباب النسخة الأولى لعدم مشاركتهم بالمنتدى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:04 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشباب المشارك فى منتدى شباب العالم سواء من مصر أو من أى دولة أخرى يسعد بما يتم فى المنتدى، موضحا أن الشباب من الدول الخارجية والذى حضر العام الماضى « النسخة الأولى من المنتدى فى عام 2017» ولم يوفقوا انتابتهم حالة من الحزن الشديد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك تواصلا مستمرا مع جميع الشباب من الدول الخارجية التى حضرت فى النسخة الأولى من المنتدى.

وأشار إلى أن الشباب المشاركة فى المنتدى ابتكروا أشياء كثيرة لم تكن موجودة فى العام الماضى منها إنشاء ورش عمل، و الحوار الذى تم بين الجميع قبل وبعد المنتدى.

وتابع أن الشباب المشارك كانت لديهم حالة من الفرحة والجميع كانت يتعارف على الآخر سواء من مصر أو من أى دولة أخرى.

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