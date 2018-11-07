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برلمان

الحبس 6 أشهر وغرامة لحيازة الأسلحة البيضاء بالأماكن العامة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:58 م
الأسلحة البيضاء
الأسلحة البيضاء
محمود فايد
كشف تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والمنتظر مناقشته بجلسة البرلمان السبت المقبل، عن وجود عقوبة حبس لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، لحيازة الأسلحة البيضاء، والحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت بأماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

ونصت المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادتين"25 مكرر"، و28، فقرة أولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان، مادة 25 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم"1".

المادة 28: "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
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