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مكرم محمد أحمد: القارة السمراء تعول الكثير على مصر برئاستها للاتحاد الإفريقي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:57 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هاني حسين
أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة ربط الدول الأفريقية ببعضها البعض،قائلا:" لا مانع من تنفيذ مشروع تحويل النيل إلى شريان تجاري مع أفريقيا، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي وربط السكك الحديد، لأن تلك المشروعات تصب في صالح القارة السمراء".

وأضاف " مكرم " في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" أفريقيا تعول الكثير على مصر برأستها للأتحاد الأفريقي، وذلك من أجل تنفيذ مشروعات ربط أفريقيا بساحل المتوسط والقارة الأوروبية".

وتابع:"الرئيس السيسي أكد على أنه متحيز للمرأة الأفريقية، وحماس المرأة الأفريقية لرؤية الرئيس السيسي الخاصة بتنفيذ مشروعات للمرأة الإفريقية تضاهي حماس المرأة المصرية".
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