مكرم محمد أحمد: القارة السمراء تعول الكثير على مصر برئاستها للاتحاد الإفريقي

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة ربط الدول الأفريقية ببعضها البعض،قائلا:" لا مانع من تنفيذ مشروع تحويل النيل إلى شريان تجاري مع أفريقيا، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي وربط السكك الحديد، لأن تلك المشروعات تصب في صالح القارة السمراء".



وأضاف " مكرم " في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" أفريقيا تعول الكثير على مصر برأستها للأتحاد الأفريقي، وذلك من أجل تنفيذ مشروعات ربط أفريقيا بساحل المتوسط والقارة الأوروبية".



وتابع:"الرئيس السيسي أكد على أنه متحيز للمرأة الأفريقية، وحماس المرأة الأفريقية لرؤية الرئيس السيسي الخاصة بتنفيذ مشروعات للمرأة الإفريقية تضاهي حماس المرأة المصرية".

