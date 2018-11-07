الصحة: 20% من وفيات الرضع تنخفض مع ممارسات تنظيم الأسرة

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوقت الحالي يعد العهد الذهبي لنجاح مفهوم تنظيم الأسرة بالمجتمع والدولة المصرية، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بالتواصل مع الشباب في كل مؤتمر، وتوعيتهم بضرورة الاهتمام بتنظيم الأسرة.



وأوضحت، خلال لقاء في برنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية المحور، أن مفهوم تنظيم الأسرة هو الحق لكل زوجين في تخطيط حياتهما، واتخاذ قرارات خاصة بالإنجاب، مثل تحديد الموعد المثالي للإنجاب، ووضع وحدة فاصلة بين كل مولود.



وأشارت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أوضحت أن 30% من وفيات الأمهات، و20% من وفيات الرضع، تنخفض؛ مع ممارسات تنظيم الأسرة.