أقوى رسالة من السائحين الأجانب عن مصر

في رسالة جديدة من السائحين الأجانب للعالم حول زيارتهم لمصر وشعورهم بالأمن والأمان، أكد سائحون من جنسيات مختلفة استقرار الحالة الأمنية في مصر، وذلك خلال مقابلة مع شبكة CNN بالعربية.



وأضافوا أن وسائل الإعلام العالمية لم تعكس الصورة الحقيقية لحالة الأمن في مصر وضخموا الأحداث بشكل سلبي وغير واقعي، وهو ما لم يستشعروه عند زيارتهم للبلاد.



وأعربوا عن استمتاعهم بأجازاتهم في مصر، وأكدوا أنهم ينوون زيارتها مجددا.



وقالت إحدى السائحات: "أنا هنا منذ وقت سليم، انا أعيش في مصر منذ أكثر من 15 عاما، لم أشعر بالخوف، الإعلام أحيانا يضخم الأمور".



وأضافت: "ويمكنني القول إن مصر رائعة، وآمنة، ليس على أي أحد الخوف من القدوم إلى هنا".



بينما قال سائح آخر: "الصحافة والإنرتنت يقولان إن أشياء صعبة تحدث هنا، وهو ما جعلني مترددا قليلا"، لكني "لم أر شيئا، وشعرت بالأمان".