رسالة جديدة من ترامب للديمقراطيين بشأن تحقيقات التدخل الروسي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحزب الديمقراطي إذا فتح التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، سيكون الأمر غير مُجد.



وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه لم يعزل "مولر" محقق قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا التحقيق تم صرف أموال طائلة فيه، دون التوصل إلى أي نتائج.



وطالب الرئيس الأمريكي، بتوقف هذا التحقيق فورا، معتبرا إياه إهانة في حق الولايات المتحدة.



ووصف "ترامب" الديموقراطيين بأنهم "ضعفاء في مواجهة العنف والجرائم"، حيث ذكر أنهم لم يستطيعوا التوصل إلى أي نتائج حول قضية التدخل الروسي.