ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رسالة جديدة من ترامب للديمقراطيين بشأن تحقيقات التدخل الروسي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:49 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحزب الديمقراطي إذا فتح التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، سيكون الأمر غير مُجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه لم يعزل "مولر" محقق قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا التحقيق تم صرف أموال طائلة فيه، دون التوصل إلى أي نتائج.

وطالب الرئيس الأمريكي، بتوقف هذا التحقيق فورا، معتبرا إياه إهانة في حق الولايات المتحدة.

ووصف "ترامب" الديموقراطيين بأنهم "ضعفاء في مواجهة العنف والجرائم"، حيث ذكر أنهم لم يستطيعوا التوصل إلى أي نتائج حول قضية التدخل الروسي.
loading...

ترشيحاتنا

لحظة رقص المسلمة إلهان عمر عقب فوزها بالانتخابات الأمريكية.. فيديو

ضبط جامعي ابتز زميلته بفيديوهات فاضحة للزواج منها بالمقطم

مدرب حراس جديد يظهر فى مران الزمالك

مقتل شاب مصري على يد سعودي في عملية طعن والشرطة السعودية تلاحق المتهم

مصرع طالبة إثر سقوطها من أعلى عارضة مدرسة بسوهاج

بتروجت يكشف كواليس استقالة طارق يحيى.. والأسماء المطروحة لخلافته

كاف يبقي على إنذارات لاعبي الترجي في نهائي أفريقيا

فتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة لبطاقات التموين السبت المقبل

نجم الترجي يعترف قبل النهائى الافريقى: المهمة فى رادس صعبة للغاية أمام الاهلى

المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو

النقض تؤيد إعدام قاتل طفلة البامبرز

شعرك خفيف وقصير.. ضعي هذا الزيت كل ليلة ولن تصدقي النتيجة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

فيديو

مكرم محمد أحمد: فخور بـ منتدى شباب العالم وهؤلاء هم سبب النجاح .. فيديو
عزة مصطفى تكشف تفاصيل رسالة محمد صلاح لـ نحاتة المنيا.. فيديو
مكرم يكشف دلالة حضور البشير لـ ختام منتدى شباب العالم.. فيديو
بالفيديو.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم ماتريوشكا
طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟