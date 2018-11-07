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أخبار العالم

العاهل الأردني: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:48 م
العاهل الاردنى
العاهل الاردنى
أ ش أ
قال العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأردن، فموقفنا تجاهها ثابت ولا يتغير، وهذا واجب وشرف.

جاء ذلك حسبما افادت وكالة الأنباء الاردنية "بترا" خلال لقائه اليوم الأربعاء بالديوان الملكي الهاشمي وجهاء وممثلي الفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في إطار لقاءات الملك التواصلية مع أبناء وبنات الوطن.

وتناول اللقاء الشأن المحلي والأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وفي الشأن المحلي، قال العاهل الاردنى "نقدر التحديات أمام الأردنيين اليوم المرتبطة بالوضع الاقتصادي والفقر والبطالة، الأمر الذي يتطلب بناء برنامج يستهدف إيجاد فرص العمل وجذب الاستثمار لمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية.

من جانبه...أعرب وجهاء وممثلو الفعاليات الشعبية في المخيمات، خلال اللقاء، عن تقديرهم واعتزازهم بقيادة العاهل الاردنى وجهوده الكبيرة التي يبذلها من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة والعادلة.
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