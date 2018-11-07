الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تكشف تفاصيل تنظيمهم للمنتدى العالمي

قالت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، إن تنظيم منتدي شباب العالم كان من قِبل شباب البرنامج الرئاسي دون اللجوء إلي شركات خاصة للتنظيم.



وأضافت "راغب"، خلال لقائها عبر فضائية "المحور"، أن شباب البرنامج الرئاسي واصلوا العمل ليلا ونهارا لكي يخرج تنظيم المنتدي بهذا الشكل المشرف علي المستوي الدولي.



وأشارت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، إلي أنه تم تقسيم شباب البرنامج الرئاسي إلي مجموعات قبل تنظيم المنتدي، موضحه: «قبل المنتدي بـ6 شهور قسمنا مجموعات المسئولة عن الإعلام، والمسئولة عن الوفود، والمسئولة عن حجز الطيران، والمسئول عن ترتيب القاعة».



وأكملت "راغب"،: «قاعة المنتدي كانت عبارة عن رمال قبل أشهر من إقامة المنتدي، ولم أتوقع أن يتم الانجاز بهذه السرعة، وإن المكان يكون موجودا ويستقبل الوفود المشاركة في منتدي شباب العالم».



ولفتت إلي أن تغيير مواعيد المتحدثين تعتبر من أكثر الصعوبات التي واجهت القائمين علي منتدي شباب العالم.



