ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تكشف تفاصيل تنظيمهم للمنتدى العالمي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:56 م
صدى البلد
محمد القاضي
قالت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، إن تنظيم منتدي شباب العالم كان من قِبل شباب البرنامج الرئاسي دون اللجوء إلي شركات خاصة للتنظيم.

وأضافت "راغب"، خلال لقائها عبر فضائية "المحور"، أن شباب البرنامج الرئاسي واصلوا العمل ليلا ونهارا لكي يخرج تنظيم المنتدي بهذا الشكل المشرف علي المستوي الدولي.

وأشارت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، إلي أنه تم تقسيم شباب البرنامج الرئاسي إلي مجموعات قبل تنظيم المنتدي، موضحه: «قبل المنتدي بـ6 شهور قسمنا مجموعات المسئولة عن الإعلام، والمسئولة عن الوفود، والمسئولة عن حجز الطيران، والمسئول عن ترتيب القاعة».

وأكملت "راغب"،: «قاعة المنتدي كانت عبارة عن رمال قبل أشهر من إقامة المنتدي، ولم أتوقع أن يتم الانجاز بهذه السرعة، وإن المكان يكون موجودا ويستقبل الوفود المشاركة في منتدي شباب العالم».

ولفتت إلي أن تغيير مواعيد المتحدثين تعتبر من أكثر الصعوبات التي واجهت القائمين علي منتدي شباب العالم.

loading...

ترشيحاتنا

رئيس لجنة المسابقات يفتح النار على الكاف بسبب مؤجلات الأهلي

مصرع طالبة إثر سقوطها من أعلى عارضة مدرسة بسوهاج

مدرب المقاولون السابق يقترب من تدريب بتروجيت عقب استقالة طارق يحيى

ضبط شخصين يروجان لبيع المحررات الرسمية المزورة على مواقع التواصل.. صور

باسم مرسى.. ملك التصريحات الباحثة عن الشهرة: أنا زى رونالدو

ترامب يهاجم مراسل CNN على الهواء: أنتم أعداء الشعب.. فيديو

جماهير الأهلي تحضر المران باستاد رادس استعداداً للترجي.. فيديو

الحكومة تقرر تحصيل رسوم جديدة نظير جمع القمامة بالمحافظات

أقوى رسالة من السائحين الأجانب عن مصر

الداخلية تتخذ قرارا عاجلا لتفادي الأزمات المرورية.. فيديو

عراقية حائزة على نوبل للسلام: نحتاج دعم ونصائح أمیر الكویت في العمل الإنساني

ولي العهد السعودي يزور المواطنين في منازلهم بالقصيم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

فيديو

المدير التنفيذى للأهلى يكشف طبيعة الأجواء فى تونس قبل لقاء الترجى.. فيديو
أحمد موسى يطلق هاشتاج يارب انصر الأهلى قبل لقاء الترجى ..فيديو
كابوس مزعج يهاجم تدريب الأهلي الرئيسي في ملعب رادس.. فيديو
الأهلي يخوض مرانه الرئيسي في تونس على الملعب الفرعي بـ رادس .. فيديو
مكرم محمد أحمد: القارة السمراء تعول الكثير على مصر برئاستها للاتحاد الإفريقي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟