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فن

أشرقت أحمد ووفاء عماد فى ختام مهرجان الموسيقى العربية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:01 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم - شروق إبراهيم
حصلت كل من الطفلتين اشرقت احمد ووفاء عماد على المركز الاول فى مسابقة الغناء العربي للأطفال، المقامة ضمن فعاليات الدورة 27 لمهرجان الموسيقي العربية.

وقررت دار الاوبرا مشاركة الطلفتين فى ختام المهرجان والذى من المقرر ان تحييه المطربة اللبنانية ماجدة الرومى وذلك يوم 12 نوفمبر الحالى.

ومن المقرر ان تشدو اشرقت احمد بعدد من اغانى عبد الحليم حافظ وتحديدا اغنية "قولى عملك ايه قلبى" كما تغنى وفاء عماد اغنية "يا حبيبتى يا مصر".
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