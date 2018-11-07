المصري 16 يفوز على كابسي بهدفين نظيفين



وفي الشوط الثاني ظلت نتيجة المباراة كما هي وسط استحواذ المصري على مجريات اللعب كاملة في وسط الملعب ، واضاع لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة ولكن لم يحالفهم الحظ في التسجيل ، وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة اصابة اللاعب مهند صادق اثر التحام قوي مع لاعب كابسى ليتم نقله بعدها مباشرة الى المستشفى ، وبإنتهاء الوقت الأصلي يطلق حكم الساحة صافرته معلنًا عن نهاية المباراة بفوز المصري بهدفين للاشيء.



مثل المصري أحمد عبد الرسول في حراسة المرمى ، عبد السلام أحمد ، كريم ايمن ، السيد نشأت ، اسلام محمد ، محمد حميدو ، اسلام السيد ، أحمد شداد ، محمد فرحات ، زياد فرج ، مهند صادق.



فيما شارك كل من أحمد صالح ، شحاتة احمد ، محمد وردة بدلًا من كريم ايمن ، اسلام محمد ، احمد شداد.



الجدير بالذكر ان الجهاز الفني يتكون من الكابتن هيثم الشامي مديرًا فنيًا ، الكابتن اسلام النجاري مدربًا للحراس ، الكابتن ميدو عامر إداريًا ، الكابتن عبد الرحمن قلاوينه اخصائي علاج طبيعي.



فيما يتكون جهاز الإشراف على قطاع الناشئين من الدكتور ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًا ، الكابتن سيف داوود نائبًا للمدير ، الكابتن سيد الناغي مشرفًا على تدريب حراس المرمى ، والكابتن مدحت مختار المشرف على العلاج الطبيعي.



فاز فريق المصري تحت 16 عاما على فريق كابسي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم على ملعب الهدف ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري منطقة بورسعيد لكرة القدم.بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري الى 9 نقاط يتصدر بها جدول الدوري وذلك بعدما حقق الفوز في الجولتين السابقتين امام بورفؤاد بنتيجة خمسة اهداف لهدفين والمريخ بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد.انتهى الشوط الأول بتقدم المصري على كابسي بهدفين نظيفين ، حيث تقدم اللاعب المتألق محمد فرحات بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء ،وأضاف محمد حميدو الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين ، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين.