ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

كيف يكون قبول العمل الصالح وعلاماته

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:08 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة، قالت: "كيف يكون قبول العمل الصالح".

وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك"، أن اليقين من قبول العمل؛ يعرفه المسلم يوم القيامة، لكن لا أمارات على ذلك في الحياة الدنيا.

وأضاف أن من علامات قبول العمل؛ أن يكون هناك مزيدا من الإقبال على الله، وهِمَّة في العمل الصالح، وازدياد التعلق بالله، مستشهدا بقوله- تعالى-: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".
loading...

ترشيحاتنا

الحكومة تقرر تحصيل رسوم جديدة نظير جمع القمامة بالمحافظات

عزة مصطفى تكشف تفاصيل رسالة محمد صلاح لـ نحاتة المنيا.. فيديو

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

سياسي تركي يحذر من أزمة خطيرة تهدد استقرار بلاده

ضبط جامعي ابتز زميلته بفيديوهات فاضحة للزواج منها بالمقطم

الزمالك يسابق الزمن لفك حصار الثلاثى الهارب فى الفيفا

علي معلول: الأهلى بطل إفريقيا وانتظرونى فى أوروبا قريبا

ترامب يهاجم مراسل CNN على الهواء: أنتم أعداء الشعب.. فيديو

الأهلي يتدرب تحت حراسة أمنية مشددة فى تونس استعدادا لمواجهة الترجي

أقوى رسالة من السائحين الأجانب عن مصر

عراقية حائزة على نوبل للسلام: نحتاج دعم ونصائح أمیر الكویت في العمل الإنساني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

فيديو

المدير التنفيذى للأهلى يكشف طبيعة الأجواء فى تونس قبل لقاء الترجى.. فيديو
أحمد موسى يطلق هاشتاج يارب انصر الأهلى قبل لقاء الترجى ..فيديو
كابوس مزعج يهاجم تدريب الأهلي الرئيسي في ملعب رادس.. فيديو
الأهلي يخوض مرانه الرئيسي في تونس على الملعب الفرعي بـ رادس .. فيديو
مكرم محمد أحمد: القارة السمراء تعول الكثير على مصر برئاستها للاتحاد الإفريقي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟