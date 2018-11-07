كيف يكون قبول العمل الصالح وعلاماته

ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة، قالت: "كيف يكون قبول العمل الصالح".



وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك"، أن اليقين من قبول العمل؛ يعرفه المسلم يوم القيامة، لكن لا أمارات على ذلك في الحياة الدنيا.



وأضاف أن من علامات قبول العمل؛ أن يكون هناك مزيدا من الإقبال على الله، وهِمَّة في العمل الصالح، وازدياد التعلق بالله، مستشهدا بقوله- تعالى-: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".