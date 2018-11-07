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رياضة

حلبية يتفقد الأعمال الإنشائية لفرع النادي المصري

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:16 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
قام سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري يرافقه المهندس عدنان حلبية اليوم بجولة تفقدية لفرع النادي المصري “الضواحي 2” وذلك للاطمئنان على سير الأعمال الانشائية بالفرع والتي تشرف عليها شركة أطلس للمقاولات.

وتابع حلبية مع مسئولي الشركة كافة تطورات العمل بالفرع والجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتي ستشمل عددا كبيرا من الملاعب وحمامات السباحة وحدائق الأطفال.

تفقد حلبية المناطق المخصصة لاستقبال الأعضاء ، وكذا ترميم المبنى الإداري للفرع والذي سيتم استغلاله في اقامة الانشطة الاجتماعية والثقافية.

يذكر أن النادي الاجتماعي بأرض الغزل يعد ثاني الفروع الاجتماعية التي أنشأها المجلس لأعضاء عموميته خلال فترة تولي حلبية والأول في ظل المجلس الحالي.

وفي سياق متصل حرص مجلس إدارة النادي المصري على عقد اجتماع مع الكابتن مصطفى يونس مدير الكرة بالنادي وذلك لمناقشة كافة متطلبات الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة وقرر المجلس على الفور تلبية كافة المقترحات التي تقدم بها جهاز الكرة.
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