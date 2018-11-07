حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

يبدو أن الخلاف الذى نشب بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف منذ سنوات بسبب فيلم "ريكلام" قد انتهى وذلك بعد ظهورهما سويا فى احتفالات المغرب بذكرى المسيرة الخضراء والتي حضرها عدد من الفنانين أمس بملعب "الشيخ الأغضف" في مدينة العيون.



وكان الخلاف نشب بينهما بسبب فيلم "ريكلام" الذي عرض منذ عدة سنوات حيث خرجت رانيا يوسف تؤكد نظرية المؤامرة التى تم ترتيبها بين غادة عبد الرازق والمخرج على رجب لحذف عدد من مشاهدها فى الفيلم لصالح غادة عبد الرازق وهو الأمر الذي أثير على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية ونفته تماما غادة عبد الرازق.



وأكد الطرفان أنهما أصدقاء ويكن كل منهما الاحترام لبعضهما ولكن لن يعملا سويا مرة أخرى.