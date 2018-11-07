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أصل الحكاية

إزاي تعرف حلاوة المولد المغشوشة.. بعد ضبط أطنان من الحلوى فاسدة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:31 م
صدى البلد
مروة كمال

قبل الاحتفال بمولد النبوي الشريف، قامت مباحث التموين بالجيزة بإلقاء القبض على صاحب مصنع لاتهامه بتجميع كميات من حلوى المولد النبوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين بإمبابة، وضبط بحوزته 2 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.


آلية التأكد

ومع بدء طرح محلات الحلويات حلوى المولد النبوي، يظل السؤال المطروح:

كيف تتأكد من سلامة وأمان حلوى المولد قبل شرائها؟.

 حيث توضح دكتورة سحر خيري، استشاري التغذية، ما يجب أن تكون عليه حلوي مولد النبي قائلة : لابد من التأكد من عدم وجود رائحة تأكسد أو تغير فى اللون أو الطعم، وأن تكون طازجة ومتميزة بالليونة، وذات لون مشرق الزاهى، ويتم وشراؤها من أماكن البيع الموثوق بها، مع ضرورة الابتعاد عن الأماكن الرخيصة والباعة الجائلين لضمان جودة صناعتها، وكذلك الابتعاد عن شراء الحلوى الجافة المخزونة لفترات طويلة نظرا لتأكسدها.

إزاي تعرف حلاوة المولد

مكونات الحلوى

وتابعت أن حلوى المولد تتكون من مواد سكرية، والسكروز المكون الأساسى للحلوى وشراب الجلوكوز مثل حمض الستريك وإضافات تضاف للحلوى فتكسبها الطعم المرغوب، مثل السمسم، الحمص، الفول السودانى، البندق، اللوز، جوز الهند، الزبيب، وقطع الفواكه المسكرة، وتتم أيضًا إضافة مكسبات الطعم والرائحة والألوان مثل الفانيليا، زيت الورد، زيت اللوز.


مواصفات الحلوي

وحسب قول سحر استشاري التغذية، فإنه لابد وأن تكون تلك الخامات نظيفة وخالية من الشوائب ويفضل عدم استعمال المحليات الصناعية، ولابد أن تكون مغلفة، ويجب توافر اللون الأبيض الزاهى فى الحمصية والجوز واللون الذهبى فى الفولية والسمسمية، ولكن بعض المصانع تعتمد علي الجلوكوز أو الفراكتوز لأنهما مخلفات سكر لرخص السعر، والأفضل الحلوى المصنعة من السكروز.


إزاي تعرف حلاوة المولد

حلوي بير السلم

وحسب تصريحات سابقة، أكد صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات، أن هناك مواصفات قياسية توضح آلية التصنيع والأنواع المستخدمة لكل من تمور وحلويات ومكسرات ومكسبات الطعم والرائحة والخميرة، و70% من الحلوى الموجودة فى الأسواق الشعبية من منتجات مصانع بير السلم غير المرخصة التى تستخدم فضلات مصانع السكر ومخزون المكسرات الخاص، وكذلك مكسبات طعم ورائحة منتهية وهو ما يضر بصحة المستهلكين.

 

إرشادات حماية المستهلك

فيما أطلق جهاز المستهلك إرشادات ونصائح للمواطنين عند شراء حلوى المولد النبوي، وأهمها التأكد من عدم وجود رائحة تزنخ أو تغير فى اللون فى المواد الداخلة فى تصنيع الحلوى كالسمسم والحمص والفول السوداني.

 

وألا يتم شراؤها من الباعة الجائلين، لأنها قد تكون منتهية الصلاحية أو فاسدة أوغير مصرح بها، وأن تكون طازجة تتميز بالليونة واللون المشرق، ولابد من اختيار المحلات والأماكن المرخص لها بيع وتداول الحلوى الموثوق بها، والتى تتوافر فيها الشروط الصحية عند عرض الحلوي.


إزاي تعرف حلاوة المولد

نصائح أخرى

كما أوضح جهاز حماية المستهلك أنه لابد من الابتعاد عن شراء الحلوى الجافة ذات اللون الأصفر، التى فقدت رطوبتها نتيجة التخزين لفترات طويلة وتأكسدها، والتأكد من وجود تاريخ الصلاحية واسم المنتج واسم المصنع مدونًا على الحلوى، وأيضًا الابتعاد عن الحلوي التي بها ألوان صناعية، خاصة عروسة المولد والحصان، لأنها ضارة للأطفال وتؤدي إلى مشاكل صحية.


بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الحلوى معروضة داخل فاترينات عرض زجاجية مخصصة لذلك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، مع توافر الشروط الصحية فى البائعين من حيث ارتداء القفازات وغطاء الرأس.

 

مخاطرها

وحول مخاطر الحلوى الفاسدة، يكشف دكتور محمود عمر، خبير السموم، أنها تسبب حالات التسمم والنزلات المعوية ، وتزيد خطورتها مع الأطفال وتصيبهم بالجفاف والنزلات المعوية الحادة وضعف المناعة وتدمير خلايا المخ للأطفال وضعف التحصيل الدراسي والأنيميا، لأنها لم تمر بمراحل التعقيم ولم تخضع للرقابة.

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