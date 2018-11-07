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أخبار البلد

سامية خضر تطرح حلولا لمواجهة الاستغلال السلبي للإنترنت والفضائيات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:16 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت دكتورة سامية خضر أستاذ علم الإجتماع بكلية تربية جامعة عين شمس، إننا، ورغم إيجابيات السوشيال ميديا؛ لا يمكن أن ننكر السلبيات الخطيرة لها، ومنها "عدم اجتماع الأسر مثل السابق، وانتشار الكثير من الشائعات".

وأشارت فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن من أفضل الطرق، أن تجبر الأم الجميع حين يدخلون المنزل، أن يتركوا هواتفهم لبعض الوقت؛ من أجل الحديث مع بعضهم كأسرة واحدة.

وعن توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام منتدى شباب العالم، أمس، بـ"تشكيل لجنة للحد من الاستخدام المفرط للإنترنت"؛ قالت: "لكل شئ سلبياته وإيجابياته، فعندما ظهر التليفزيون؛ كان قناة واحدة، ثم قناتين، والنَّاس كانوا ينتقدون من يشاهدونه".

واشارت إلى أن الناس يتابعون الشئ الذي يتكرر ذكره؛ لذا يجب على الإعلام التركيز على الإيجابيات، فمصر الدولة الوحيدة التى لم تتفكك بعد الثورة، والرئيس يفعل أكثر ما لديه لتوحيد الوطن.

ونوهت أن اللجنة التي أوصى الرئيس بتشكيلها؛ يجب أن تعمل- بجانب القنوات الفضائية والمحلية- التى من المفترض أن تعرض الايجابيات والنماذج المشرفة، وليس عرض نماذج سلبية؛ لمجرد أنها حققت عددا كبيرا من المشاهدات، مؤكدة في الوقت ذاته أن الـ"سوشيال ميديا" مؤثرة جدا، ويجب أن تكون القنوات على نفس مستوى المسئولية، فلا يمكن أن يحمل الرئيس وحده هَمَّ كل شيء.
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