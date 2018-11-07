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فن

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:44 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
ظهرت الفنانة روبى بلوك جديد ومختلف حيث قصت شعرها على طريقة منه شلبى وذلك أثناء حضورها مباراة كرة القدم الاستعراضية الودية المنظمة على هامش احتفالات المغرب بذكرى المسيرة الخضراء.

خطف لوك روبى الجديد الانظار اليها فور تداول الصور عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

علق عدد من المتابعين على اللوك مؤكدين انه مختلف ويليق بها.

ولم تكن روبى الأولى التى خضعت لهذه القصة حيث سبقتها عدد من النجمات منهن منة شلبى وياسمين رئيس التى ظهرت بها منذ دخولها عالم الفن وفعلتها الفنانة روجيا منذ فترة قصيرة.

يذكر ان روبى كان اخر اعمالها مسلسل "اهو ده اللى صار" الا انه لم يعرض حتى الان.
روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور
روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور
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