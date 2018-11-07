مرشح وحيد في انتخابات المصري التكميلية على مقعد العضوية ونائب الرئيس

شهد اليوم السادس وقبل الأخير لفتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لمجلس ادارة النادي المصري والمقرر إجراؤها على مقعدي نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس في الثامن والعشرين من ديسمبر المقبل تقدم مرشح وحيد بأوراق ترشحه.



كان علي فكري المناوي تقدم بأوراق ترشحه لمنصب عضو مجلس الإدارة.



ومن المقرر أن تختتم اللجنة المشكلة من ادارة النادي المصري لتلقي طلبات الترشيح أعمالها في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الجمعة ، حيث سيتم غلق باب التقدم نهائيًا وذلك بعد نحو أسبوع من فتح باب الترشيح الجمعة الماضية الثاني من نوفمبر الجاري.