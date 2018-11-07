رئيس المصري: ثقتنا كبيرة في الجهاز و اللاعبين لقيادة النادي إلى البطولات

حرص مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية على النزول إلى أرض الملعب لمصافحة الجهاز الفني للفريق بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق والكابتن مصطفى يونس وكذلك مصافحة جميع اللاعبين.



وأعرب حليقة عن ثقة مجلس إدارة النادي المصري في قدرة الجهاز الفني على قيادة اللاعبين نحو المنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها الفريق كعادته خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.



كان الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم تدريباته اليومية استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بمضيفه وادي دجلة والمقرر اقامتها في الخامسة مساء الأحد المقبل



ومن جانبه حرص الدكتور ميمي عبد الرازق على عدم رفع الحمل البدني للاعبيه حرصًا على عدم اصابتهم بالارهاق خاصةً بعد المران البدني الشاق الذي خاضه اللاعبون عصر أمس



واشتمل المران على عدد من الوحدات التدريبية الترفيهية ، فيما واصل الثنائي ايزي ايميكا والحارس محمود السيد تدريباتهما التأهيلية تحت اشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الدكتور مجدي الألفي والكابتن أحمد سامح أخصائي التأهيل.



