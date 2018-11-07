ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المصري يستضيف الإقليمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:11 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
استضاف استاد النادي المصري على مدار اليوم البطولة الإقليمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة.

شارك في البطولة محافظات القناة ”بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء” والتي نظمتها إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بمشاركة 180 طالبًا من المحافظات الخمس.

وشدد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري على وضع كافة إمكانات النادي المصري تحت تصرف الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم من أجل انجاح هذا المهرجان.

كما اهدى ابراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي المصري والدكتور عبد العزيز حمدي نائب المدير التنفيذي لمسؤولي وزارة التربية والتعليم ورؤساء الوفود والطلاب الفائزين بالمراكز الأولى درع النادي المصري وبعض الهدايا التذكارية.
loading...

ترشيحاتنا

عزة مصطفى تكشف تفاصيل رسالة محمد صلاح لـ نحاتة المنيا.. فيديو

سقوط طفلة من الدور السادس بالسيدة زينب

أحمد موسى يعرض فيديو منح الكارت الأحمر لـ القرضاوي مفتي الإرهاب

مسؤولة ببنك الكويت: استجابة الرئيس السيسي لمطلب الشباك الواحد حسنت مناخ الاستثمار

رئيس الحكام الجزائرية يكشف حقيقة إيقاف بن عبيد بسبب ذهاب نهائى أفريقيا

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي في تونس على الملعب الفرعي بـ رادس .. فيديو وصور

نجم الترجي يوجه رسالة تحذير نارية.. ويتوعد الأهلي قبل نهائي أفريقيا

مقتل شاب مصري على يد سعودي في عملية طعن والشرطة السعودية تلاحق المتهم

شاهد.. أدلة جديدة تفضح تورط قطر فى دعم الإرهابيين وتمويلهم

التموين تغلق باب تحديث بيانات البطاقات خلال ساعات

بعد 217 عاما.. مصر تطالب بريطانيا بإعادة حجر رشيد

علي معلول: الأهلى بطل إفريقيا وانتظرونى فى أوروبا قريبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

فيديو

أحمد موسى: قطر غفلت أمريكا بتكريم إرهابي واستضافته على أراضيها
شاهد .. أحمد السقا يرقص بالخيل على أنغام المزمار البلدى
كارثة.. 1.8 مليون حالة تعد على أراضٍ زراعية بإجمالي 85 ألف فدان
متحدث الوزراء: رئيس الحكومة يعمل 14 ساعة يوميا.. فيديو
الوزراء: الرئيس يجتمع مع كل محافظ على حدة لهذا السبب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟