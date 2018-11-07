المصري يستضيف الإقليمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات.. صور

استضاف استاد النادي المصري على مدار اليوم البطولة الإقليمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة.



شارك في البطولة محافظات القناة ”بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء” والتي نظمتها إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بمشاركة 180 طالبًا من المحافظات الخمس.



وشدد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري على وضع كافة إمكانات النادي المصري تحت تصرف الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم من أجل انجاح هذا المهرجان.



كما اهدى ابراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي المصري والدكتور عبد العزيز حمدي نائب المدير التنفيذي لمسؤولي وزارة التربية والتعليم ورؤساء الوفود والطلاب الفائزين بالمراكز الأولى درع النادي المصري وبعض الهدايا التذكارية.