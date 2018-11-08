المجتمعات العمرانية تخصص 3000 متر لإنشاء جامعة بالشيخ زايد

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 3001.5 م2 لجامعة أسلسكا – مصر، لإدارة المنشآت التعليمية، بالقطاع الأوسط، بالمحور المركزي بمدينة الشيخ زايد، لإقامة مقر للجامعة.





وذلك طبقًا للاشتراطات المعتمدة بالمدينة مع العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع مع الأخذ فى الاعتبار البنود التالية: سداد الدفعة المقدمة والتي تقدر بـ15% من القيمة، و يتم سدادها خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالمطالبة المالية حال الموافقة، والباقي على 3 سنوات بعد فترة السماح محملة بالأعباء المالية وطبقًا للقواعد المقررة.



