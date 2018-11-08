ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المجتمعات العمرانية تخصص 3000 متر لإنشاء جامعة بالشيخ زايد

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:34 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 3001.5 م2 لجامعة أسلسكا – مصر، لإدارة المنشآت التعليمية، بالقطاع الأوسط، بالمحور المركزي بمدينة الشيخ زايد، لإقامة مقر للجامعة.

وذلك طبقًا للاشتراطات المعتمدة بالمدينة مع العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع مع الأخذ فى الاعتبار البنود التالية: سداد الدفعة المقدمة والتي تقدر بـ15% من القيمة، و يتم سدادها خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالمطالبة المالية حال الموافقة، والباقي على 3 سنوات بعد فترة السماح محملة بالأعباء المالية وطبقًا للقواعد المقررة.

ويتم استلام الأرض خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالمطالبة المالية بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد، ويلتزم المُخصص له قطعة الأرض بالحصول على موافقة جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ الاستلام، وذلك قبل التعاقد، وكذلك الالتزام بالشروط الخاصة لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمى، على أن يتم استكمال باقى الإجراءات طبقًا للقواعد.
loading...

ترشيحاتنا

منافسة شرسة بين المتسابقين في بطولة رالي السيارات الكهربائية

الأهلي والترجي.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين نهائي دوري الأبطال

بني آدم يوسف الشريف يقترب من المليون التاسع

علاء عزت: طائرات غريبة تتابع تدريبات الأهلي في تونس

نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة.. ويتفقدان مصنع أعلاف الأسماك ومجزر اللحوم.. محرز: الحكومة حريصة على تحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد

مانشستر سيتي يقسو على شاختار بسداسية ومحرز يسجل بدوري الأبطال ..فيديو

دعوات في تونس لإطلاق عملة جديدة للخروج من المأزق الاقتصادي

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

الصحف السعودية: الكونجرس في يد الديمقراطيين وترامب يحتفي بالانتصار.. الحوثيون مرتبكون بعد هزائم الحديدة.. وإيران تعترف ببلوغ حافة الانهيار.. الاشتباكات تعود إلى طرابلس وتهدد الأمن الهش

الأهلي والترجي.. رئيس الاتحاد التونسي: 3000 أهلاوي في استاد رادس

تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق

تعرف على الفرق بين الزنجبيل المجفف والطازج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

63 % نسب الإشغال السياحي بالبحر الأحمر.. والألمان في الصدارة

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

فيديو

تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء
خالد ميري: الإعلام العالمي تحدث عن منتدى الشباب بشكل إيجابي ..فيديو
ميري: المنتدى فرصة لا تتكرر بالعالم للحوار بين الشباب وصناع القرار ..فيديو
سفيرنا في تونس: طلبي من الجمهور بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟