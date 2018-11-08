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محافظات

إلزام جميع السيارات بخطوط الوادي الجديد بالمرور داخل مدينة الخارجة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:11 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعا موسعا بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والعميد طارق الهم مدير إدارة المرور والمهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة ومعتمد عبد المعتصم مدير إدارة المواقف والمهندس محمد عبد الله مدير عام مديرية الطرق بحضور مديري عموم (التخطيط العمراني- الإسكان – الشئون القانونية - الاستثمار) وناقش خلاله المحافظ آليات التيسير على المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموقف الجديد.

وأكد المحافظ، إلزام جميع السيارات العاملة على خطوط الوادي الجديد (المحافظات – المراكز ) بالمرور داخل المدينة حتى الموقف الجديد، والسماح للسيارات الأجرة الخاصة بمركز الداخلة بالتواجد أمام المدينة الجامعية وخاصة المدينة الخاصة بالطالبات وذلك يوم الخميس فقط لنقل الطلاب والتيسير عليهم.

كما أشار المحافظ إلى سرعة الانتهاء من الخدمات والمحلات التجارية الجارى العمل بها بالموقف الجديد وإنارة طريق السبط /الموقف وتشجيره وتوفير خدمات أمنية بصفة مستمرة عليه.

وأوضح أنه سيتم توفير 4 أكشاك بصفة مؤقتة وبنشاطات متنوعة به لحين الانتهاء من إنشاء المحلات التجارية التى سوف يتم الإعلان عنها وطرحها من خلال مزاد علني وتوفير عمالة للحفاظ على النظافة العامة بالموقف.

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