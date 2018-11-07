عمرو حسين: مبادرة توعية تحذر الشباب من مخاطر السوشيال ميديا

قال خبير السوشيال ميديا عمرو حسين أن اهتمام الرئيس بمخاطر السوشيال ميديا فى منتدى شباب العالم وخروجه بتوصية بتشكيل لجنة للحد من الاستخدام المفرط للإنترنت وأثره السلبى خطوة إيجابية لأن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين وللأسف نفتقد فى مصر الوعى والثقافة التى تجعلنا نتعامل بإيجابية معها.



وأضاف استشارى السوشيال ميديا فى حوار خاص لصدى البلد أن هذا العصر هو عصر تبادل المعلومات ويسهل على الإرهابيين نشر الشائعات بيننا بسبب عدم التحقق من المعلومات وسرعة انتشارها عبر وسائل التواصل الإجتماعى .



وحذر من إدمان السوشيال ميديا لأنه مثل أى إدمان يتحكم فى الشخص، ويجعله غير قادر عن الاستغناء عنه ورحب بالخطوة التى قام بها الرئيس لأنها تخص بناء الشباب والوعي .



وأكد على دعمه لقرارات الرئيس من خلال إطلاق مبادرة "توعية "وهى مبادرة خاصة بتوعية الشباب والأطفال والسيدات فى المدارس والجامعات والنوادي وقدم طلب لوزارة الشباب والرياضة لتسهيل مهام المحاضرين ومساعدته للوصول لأكبر عدد من الشباب لعمل ندوات تثقيفية وإرشادية لتوعيتهم بمخاطر السوشيال ميديا والطريقة المثلى للتعامل معها لتجنب سلبياتها .



ونوه من خطورة ترك الأمهات لأطفالهم أمام الإنترنت بدون رقابة ، لأن ذلك قد يعرضهم لمشاهدة محتوى غير مناسب فالأفضل استخدام جوجل كيدز الذي يحتوي على ما يتناسب مع الأطفال ويضمن الأمان لهم