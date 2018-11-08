مجلس الشباب المصري ينظم ورشة عمل بعنوان السياسات التشريعية

أقام مجلس الشباب المصري برئاسة محـمد ممـدوح ورشة عمل تحت عنوان "السياسات التشريعية لتحقيق التنمية المستدامة.. إلى أين؟"، التي تنظمها وحـــدة دعم السياسات التشريعية بالمجلس والتى تبنت النقاشات حول الإدارة القانونيــــة والتشريعيــــــة داخل جمهورية مصر العربية وذلك في ضوء حرص "الشباب المصرى" على تطوير البنية التشريعيــــة ونشر الثقافة القــــانونيــــة لدى أفراد المجتمـــــع.





ترأس الورشة الدكتور شعبان علم الدين بمشاركة محـمد ممـدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ومحمد عبدالحليم المدير التنفيذي لمجلس الشباب المصري ، ودار النقاش في العديد من المحاور التي تدور حولها الورشة أهمها تطوير البنية التشريعية وأثرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهم التشريعات في أجندة البرلمان وأثرها المرجو والمناقشة حول النماذج العربية الناجحة في تطوير السياسات التشريعية لتحقيق التنمية المستدامة.





كما ناقشت الورشة عدة مشاكل وهي وجود أكثر من 45 % من صيدليات مصر بدون صيدلى وعمال غير مؤهلين يصرفون الأدوية وعدم وجود مشاركة فعالة أو ورش عمل بخصوص التعديل الجديد للمناهج التعليمية وعدم توافر برامج على مستوى الجمهورية تهتم بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج.



