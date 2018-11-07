روسيا: شويجو يبحث مع حفتر الوضع في ليبيا ومحاربة الإرهاب والأمن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرجي شويجو بحث في موسكو مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الوضع في ليبيا ومحاربة الإرهاب ومسألة الأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "التقى وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرجي شويجو مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، وتم خلال الاجتماع مناقشة قضايا الأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب الدولي وحل الأزمة في ليبيا".



وتأتي هذه الزيارة قبل مشاركة حفتر في مؤتمر "باليرمو" الدولي الخاص بالأزمة الليبية، المرتقب انعقاده يومي 12 و13 من الشهر الجاري.



وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بالتسوية الليبية ليف دينجوف، أعلن مؤخرًا أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، والمشير حفتر يعولان على مساعدة روسيا في مجال التعاون العسكري التقني.