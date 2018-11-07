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أخبار البلد

مرصد الكهرباء: 13 ألفا و50 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:39 م
صدى البلد
أ ش أ
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تبلغ الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء، 13 ألفا و50 ميجاوات .. مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

كما توقع المرصد، في نشرته اليوم، أن يبلغ الحمل الأقصى 24 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 25 ألفا و100 ميجاوات أمس الثلاثاء .. مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و 250 ميجاوات.

نوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأربعاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثامنة مساء، وكان قد ظهر أمس الثلاثاء باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.
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