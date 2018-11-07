البابا تواضروس: أثمن ما نملكه كمصريين وهو وحدتنا الوطنية

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،أثمن ما نملكه كمصريين وهو وحدتنا الوطنية على أرض مصر، لافتًا إلى أن الكنيسة تصلي دائمًا من أجل كل مسئول في كل مكان وأنها تتطلع دائمًا إلى مجتمع يملؤه السلام والطمأنينة.



وقال البابا تواضورس - خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالأنبا رويس بالعباسية - "يعز علينا انتقال شهداء حادث طريق دير الأنبا صموئيل الجمعة الماضي"، مقدمًا العزاء لأسر الشهداء، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وأضاف أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر في أى أحد على أرض بلادنا، وأن جميعنا كمصريين يجمعنا نهر النيل ونعيش حوله منذ آلاف السنين وهو سبب وحدتنا التي لن يستطيع أحد أن يقترب منها.