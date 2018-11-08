قافلة مائية لشركة مياه الشرب لطلاب المدارس ببني سويف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أولى فاعليات القافلة المائية بمقر الشابات المسلمات بحى ميدان مولد النبى بمدينة بنى سويف والتى تستمر فعالياتها لمدة يومين حتى التاسع من نوفمبر 2018.





شهد اليوم الأول إقبالا من المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وتم عمل ندوات توعوية وعرض مواد فيلمية تحث على الترشيد وأهميته فى الوقت الراهن وكذلك تم عمل مسابقة رسم بين المدارس المشاركة فى القافلة.





وفي الفترة المسائية تم إستقبال الرائدات الريفيات التابعين للمجلس القومى للمرأة وتم عمل ورشة سباكة خفيفة لهن.





كما استقبلت القافلة طلاب جامعة الطب البشرى وتم عمل مناقشة حوارية حول رؤيتهم المستقبلية لتلافى ندرة المياه فى مصر .





وأثناء تواجد تلك الأعمال داخل مقر القافلة كان فريق من المعامل التابع للشركة يجوب فى الحى لرفع عينات مياه من المنازل وعمل استقصاء رأى للمواطنين للتأكد من مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة من قبل الشركة .



