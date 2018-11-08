الدولة تدعم الشركات الناشئة بمركز ريادة الأعمال.. وبرلمانيون: دعم ريادة الأعمال يمكن الشباب اقتصاديا وينشط الاستثمار

عمرو الجوهرى: أفريقيا تمتلك طاقات شبابية تحتاج التنسيق بين الحكومات لتدريبها

خالد شعبان: إنشاء مركز لريادة الأعمال مهم لتنشيط الاقتصاد

مصعب أمين: دعم ريادة الأعمال فرصة لتمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا

دعم ريادة الأعمال هو أسلوب يوفر إطار لكيفية تحويل الفكرة إلى عمل تجاري مرورًا بجميع مراحل التأسيس والنمو والتمويل بطريقة فعالة وغير تقليدية، مع الحرص على الاستمرارية، بغية الحصول على ربح وتحقيق الاستقلال المالي، من خلال تنمية شركة ناشئة تخلق الألفة والانطباع الإيجابي لدى العملاء والموردين والمستثمرين.ولذلك تم توجيه جميع أجهزة الدولة المصرية للعمل على إنشاء مركز لريادة الأعمال بمصر لتقديم الدعم للشركات الناشئة في مصر وأفريقيا، حرصا من الدولة على دعم الشباب وأفكارهم وتحقيق تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل وتنشيط الاستثمارات.فى هذا السياق، قال عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوصية التي تم توجيهها لجميع أجهزة الدولة المصرية للعمل على إنشاء مركز لريادة الأعمال بمصر لتقديم الدعم للشركات الناشئة في مصر بمنتدى العالم للشباب مهمة للغاية وواجبة التنفيذ لأنه حال تنفيذها سيكون لها عوائد اقتصادية كبيرة على مصر ودول القارة السمراء.وأضاف "الجوهرى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القارة السمراء تمتلك طاقة شبابية كبيرة وعلى رأسها مصر، وهم بالفعل فى حاجة لإنشاء مركز لريادة الأعمال، موضحا أن وظيفة مركز ريادة الأعمال هي تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل والاعتماد على التكنولوجيا واستنتاج أفكار وتشجيع الشباب على خلق أفكار حديثة والمساهمة فى تنفيذها.وأوضح أن تدريب الشباب المصرى مع الشباب الأفريقى على ريادة الأعمال مهم للغاية ويساهم فى ثقل خبرات شباب القارة السمراء عن طريق التواصل وتبادل الأفكار والخبرات ويفتح آفاق جديدة للاستثمار وإقامة المشروعات ويشجع حركة التجارة، إضافة إلى أنه يخلق فرص عمل وأسواق عمل بين الدول الأفريقية وبعضها.وتابع: "تنفيذ هذه الخطة يتطلب ضخ استثمارات لأنه يتطلب توفير مدربين على ريادة الأعمال وأماكن ينشأ بها مراكز ريادة الأعمال والاستعانة بخبرات أجنبية للتدريب الشباب وتنسيق بين الحكومات الأفريقية وبعضها البعض".من جانبه، قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن توجيه أجهزة الدولة إلى إنشاء مركز ريادة الأعمال لدعم الشركات الناشئة بمصر وأفريقيا مهم للغاية ويحتاج إلى تكاتف كل الوزارات المعنية لتحديد وتنظيم عمل المركز من حيث طرق دعم الشركات الناشئة وتحديد احتياجات الاقتصاد المصرى من الصناعات غير الموجودة لإدخالها.وأوضح "شعبان"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اقتصاد أى دولة يقوم على الاستثمارات الداخلية والاستثمارات الخارجية التي تساهم في إدخال صناعات تكنولوجيا ومعلومات جديدة للسوق المصرية، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال الخاص جزء أساسى من اقتصاد أي دولة ويضم بدورة الاستثمارات المحلية والخارجية التى تحتاج بدورها إلى عمالة ماهرة ومثقفة وتوفير هذه العمالة المطلوبة هى الدور المنوط به مركز ريادة الأعمال حال إنشائه.وأضاف: "خلق جيل جديد من الشباب المتخصصين فى ريادة الأعمال الاقتصادية يمنح المستثمرين الطمأنينة لضخ استثماراتهم"، مشيرا إلى أن العمالة المتخصصة عنصر مهم لنجاح أي عمل.وفى سياق متصل، قال مصعب أمين، أمين الشباب بحزب النور، إن ريادة الأعمال تمثل فرصًا واعدة للشباب، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومات أن توليها اهتماما، لما تتيحه من وظائف حديثة، أو الأسواق الجديدة التي تفتحها.وأوضح عضو تنسيقية الأحزاب، خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية، أن دعم ريادة الأعمال يعد تمكينًا اقتصاديا للشباب، لأن عملية تنظيم الشباب في شركات ناشئة سيطلق طاقات بشرية، يصعب حاليا تحقيقها من خلال الوظائف العامة.وأضاف "أمين" أن ريادة الأعمال تعد تمكينًا اجتماعيًا أيضًا، فنجاح الشباب في إدارة شركاتهم الناشئة يُمكنهم من التعبير عن أنفسهم وتبني أفكارهم، والسعي وراء تحقيقها يُثبت جدارتهم في أركان المجتمع.