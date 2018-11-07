ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: ترشيد المياه واجب وطني ويجب استخدام طرق الري الحديثة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ترشيد استخدام المياه واجب وطني خاصة أن مصر تقترب من أن تكون تحت خط الفقر المائي.

وقال أبو صدام خلال تصريحات لـ صدى البلد إن هناك طرقًا عديدة يجب استخدامها فى الزراعة لترشيد إستهلاك المياه أهمها استخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرش بدلا من الري بالغمر واستخدام أصناف من المحاصيل الزراعية تحتاج إلى مياه أقل.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن هناك طرقاً عدة لترشيد إستهلاك المياه منها تحلية مياه البحر والحفاظ على مياه الأمطار والحفاظ على المياه الجوفية والأهم من ذلك ان يتم الحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث مع التمسك بحصة مصر من النيل وهي 55 مليار متر مكعب.
loading...

ترشيحاتنا

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

تحول جذري في الموقف الأمريكي من بشار الأسد

رئيس الحكام الجزائرية يكشف حقيقة إيقاف بن عبيد بسبب ذهاب نهائى أفريقيا

الداخلية تتخذ قرارا عاجلا لتفادي الأزمات المرورية.. فيديو

كابوس مزعج يهاجم تدريب الأهلي الرئيسي في ملعب رادس.. فيديو وصور

الزمالك يسابق الزمن لفك حصار الثلاثى الهارب فى الفيفا

نجم الترجي يوجه رسالة تحذير نارية.. ويتوعد الأهلي قبل نهائي أفريقيا

بعد انتصاراتهم في انتخابات الكونجرس.. الديمقراطيون يستعدون لشن معارك طاحنة ضد ترامب.. بوادر انقسامات في الحزب حول قضية عزل الرئيس.. التدخل الروسي والهجرة والتعليم والصحة أبرز قضايا المواجهة

علي معلول: الأهلى بطل إفريقيا وانتظرونى فى أوروبا قريبا

شيرين عبد الوهاب توجه صدمة لـ عمرو دياب فى آى تونز مصر

الحكومة تقرر تحصيل رسوم جديدة نظير جمع القمامة بالمحافظات

أحمد موسى يعرض فيديو منح الكارت الأحمر لـ القرضاوي مفتي الإرهاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

فيديو

أحمد موسى: قطر غفلت أمريكا بتكريم إرهابي واستضافته على أراضيها
شاهد .. أحمد السقا يرقص بالخيل على أنغام المزمار البلدى
كارثة.. 1.8 مليون حالة تعد على أراضٍ زراعية بإجمالي 85 ألف فدان
متحدث الوزراء: رئيس الحكومة يعمل 14 ساعة يوميا.. فيديو
الوزراء: الرئيس يجتمع مع كل محافظ على حدة لهذا السبب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟