نقيب الفلاحين: ترشيد المياه واجب وطني ويجب استخدام طرق الري الحديثة

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ترشيد استخدام المياه واجب وطني خاصة أن مصر تقترب من أن تكون تحت خط الفقر المائي.





وقال أبو صدام خلال تصريحات لـ صدى البلد إن هناك طرقًا عديدة يجب استخدامها فى الزراعة لترشيد إستهلاك المياه أهمها استخدام طرق الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرش بدلا من الري بالغمر واستخدام أصناف من المحاصيل الزراعية تحتاج إلى مياه أقل.



