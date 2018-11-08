مطالبات باعتبار التهرب الضريبي تهمة مخلة بالشرف في البرلمان.. مناقشات موسعة بخطة النواب لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء.. ونائبة تؤكد:26 نوفمبر آخر موعد لتلقي الموازنات المعتمدة

تحصيل 115 مليار و906 ملايين جنيه خلال الربع الأول من عام 2018/2019

عماد سامى يطالب بضرورة فتح باب التعيينات فى مصلحة الضرائب

رئيس مصلحة الضرائب العقارية:

الحصيلة المستهدفة تبلغ 5.8 مليار جنيه

هيثم الحريرى: