مطالبات باعتبار التهرب الضريبي تهمة مخلة بالشرف في البرلمان.. مناقشات موسعة بخطة النواب لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء.. ونائبة تؤكد:26 نوفمبر آخر موعد لتلقي الموازنات المعتمدة

رئيس الضرائب:
تحصيل 115 مليار و906 ملايين جنيه خلال الربع الأول من عام 2018/2019
عماد سامى يطالب بضرورة فتح باب التعيينات فى مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب العقارية:
عماد سامى يطالب بضرورة فتح باب التعيينات فى مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب العقارية:
الحصيلة المستهدفة تبلغ 5.8 مليار جنيه
هيثم الحريرى:
هيثم الحريرى:
التهرب من الضرائب جريمة مخلة بالشرف
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا ، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة.
وقال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم تحصيل مبلغ 115 مليارا و906 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، بنسبة 108% من المستهدف البالغ نحو 107 مليارات و440 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح، أن الحصيلة مقسمة كالتالى، 48 مليارا و803 ملايين جنيه حصيلة ضرائب دخل، و 67 مليارا و103 ملايين جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك بعد أن طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالإعلان عن الحصيلة الخاصة بالثلاث شهور الأولى من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر نظرا لأهمية ذلك بالنسبة لمجلس النواب والمواطنين.
ومن جانبها كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن مضاعفة الحصيلة المُستهدفة خلال العام المالى الحالى 2018/2019 عن العام الماضى، لافتة إلى أن الحصيلة المستهدفة تبلغ 5.8 مليار جنيه، وأن ما تم تحصيله فى الربع الأول من العام الحالى نحو 1.9 مليار جنيه.
وطالبت طالبت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بإرسال خطاب رسمى بالمستهدف وما تم تحقيقه بالفعل، مشيرا إلى إن معظم مأموريات الضرائب العقارية وضرائب الدخل مُستأجرة من وزارة الأوقاف، لافتة إلى أن وزارة المالية ترفض تطوير تلك المأموريات لأنها ترفض التطوير فى غير أملاكها، ما نتج عنه وجود بيئة سيئة للعاملين فى هذه المصالح، قائلة "مقرات المصلحة بمحافظات الغربية غير آدمية والكراسى بـ3 رجلين".
من ناحيته قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، إن المتأخرات الضريبية المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 11.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المصلحة تستهدف القطاع المهنى خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المهن الحرة هى الأكثر تهربا من دفع الضرائب، قائلا "فى ناس متهربة من سنوات ونحتاج مجال جديد لدفع المتهربين للسداد".
وطالب عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة فتح باب التعيينات فى مصلحة الضرائب، معلنا رفضه الانتداب من جهات أخرى لسد العجز، قائلا "المصلحة شاخت ونحتاج إلى تعيينات جديدة، والانتدابات بها مشكلة هناك 90% منها فوق الـ50 عام".
وأوضح سامى أنه عندما أعلنت المصلحة عن احتياجها لانتدابات جديدة لم يتقدم إلا حوالى 150 شخصا يتوافر فيهم الشروط، مؤكدا أن الحل الوحيد لنهوض المصلحة هو تعيين دفعات حديثة يتم اختبارها وتدريبها.
من جانبه طالب النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، باعتبار جريمة التهرب من الضرائب، جريمة مخلة بالشرف، وان تعد جناية بدلا من وضعها الحالي كجنحة.
وقال الحريري، خلال كلمته، ان عدم وجود عقوبات رادعة للتهرب من دفع الضرائب، سبب رئيسى في التهرب منها، مشيرا الى ان حال تشديد العقوبة باعتبارها، جريمة مخلة بالشرف، يحرص المواطن على استخراج فاتورة من مختلف الخدمات والسلع التي يحصل عليها، والتي تساعد بدورها مصلحة الضرائب في حصر قيمة الضرائب المستحقة من مختلف الجهات.
ومن جانبه، اعترض ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مقترح الحريرى، قائلا، :" لو هنطبق المقترح ده يبقى مصريين كتير هيدخلوا السجن".
وأوضح عمر في كلمته بالاجتماع، للرد على مقترح الحريرى، ان هناك فارقا بين "المسجل" و " المكلف بدفع الضريبة"موضحا اان هناك جهات حكومية على سبيل المثال، لا تدفع الضرائب المستحقة على اعمال المشروعات التي ينفذها بعض المقاولين، وبالتالي سيتم تحميل قيمة تلك الضرائب على هؤلاء المقاولين، دون ذنب، مطالبا بتعديل باقى القوانين المنظمة لذلك، حتى يتعرض البعض لتلك الجريمة دون وجه حق، نتيجة تماطل بعض الجهات في دفع الضرائب".
كما عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، اجتماعا آخر لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، ، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وأوضحت سيلفيا نبيل أن اللجنة ناقشت الوزارات في موازنتها التي قدمتها اليوم، وطلبت تعديلات عليها، وحددت الاثنين 26 نوفمبر الجاري، لاستلام موازنات البرامج والأداء معتمدة ل 6 وزارات وهي " الكهرباء، والثقافة، الاستثمار والتعاون الدولي، الموارد المائية والري، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية" إلي جانب تسليم الربع الأول معتمد ومراجع من التخطيط والمالية.
وشددت سيلفيا نبيل علي أن الاثنين 26 نوفمبر، سيكون آخر موعد، لافتة إلى أن الوزارات يجب أن توضح المستهدف والمحقق لكل البرامج في تقرير الربع الأول.
وفي السياق، أوضح ممثل وزارة المالية، أن الوزارة تجتمع مع الوزارات والهيئات الاقتصادية التابعة لها، وسيتم تسليم الموازنات للجنة في الموعد المحدد.
وأوضحت سيلفيا نبيل أن المؤشرات، الموجودة في الموارنة يجب أن تكون واضحة للآثر، ومدى الاحتياج، لتلك البرامج، وأن يكون الهدف واضح قابل للقياس، مشيرة إلى أن اللجنة طلبت من وزارة الموارد المائية والري، موافاة اللجنة بالتقسيم الجغرافي لبرامج التخطيط، بعد أسبوعين.
وشددت سيلفيا نبيل علي ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، مضيفة: "بقالنا سنتين ننسق بين التخطيط والمالية، وأحزنني بعد سنتين أن نجد مشكلة في التنسيق بين الوزارتين، ومش هينفع نرجع تاني".
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بإرسال جواب لوزارة الاستثمار، لتحديد موقفهم، لافته إلي أنهم إذا لم يسلموا موازنة البرامج والأداء بعد إسبوعين سنستبعدهم العام الحالي.
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا ، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، لمتابعة أداء وخطط تطوير المصالح الإيرادية بالدولة.
وقال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم تحصيل مبلغ 115 مليارا و906 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، بنسبة 108% من المستهدف البالغ نحو 107 مليارات و440 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح، أن الحصيلة مقسمة كالتالى، 48 مليارا و803 ملايين جنيه حصيلة ضرائب دخل، و 67 مليارا و103 ملايين جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك بعد أن طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالإعلان عن الحصيلة الخاصة بالثلاث شهور الأولى من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر نظرا لأهمية ذلك بالنسبة لمجلس النواب والمواطنين.
ومن جانبها كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن مضاعفة الحصيلة المُستهدفة خلال العام المالى الحالى 2018/2019 عن العام الماضى، لافتة إلى أن الحصيلة المستهدفة تبلغ 5.8 مليار جنيه، وأن ما تم تحصيله فى الربع الأول من العام الحالى نحو 1.9 مليار جنيه.
وطالبت طالبت النائبة ميرفت أليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بإرسال خطاب رسمى بالمستهدف وما تم تحقيقه بالفعل، مشيرا إلى إن معظم مأموريات الضرائب العقارية وضرائب الدخل مُستأجرة من وزارة الأوقاف، لافتة إلى أن وزارة المالية ترفض تطوير تلك المأموريات لأنها ترفض التطوير فى غير أملاكها، ما نتج عنه وجود بيئة سيئة للعاملين فى هذه المصالح، قائلة "مقرات المصلحة بمحافظات الغربية غير آدمية والكراسى بـ3 رجلين".
من ناحيته قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، إن المتأخرات الضريبية المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 11.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المصلحة تستهدف القطاع المهنى خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المهن الحرة هى الأكثر تهربا من دفع الضرائب، قائلا "فى ناس متهربة من سنوات ونحتاج مجال جديد لدفع المتهربين للسداد".
وطالب عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة فتح باب التعيينات فى مصلحة الضرائب، معلنا رفضه الانتداب من جهات أخرى لسد العجز، قائلا "المصلحة شاخت ونحتاج إلى تعيينات جديدة، والانتدابات بها مشكلة هناك 90% منها فوق الـ50 عام".
وأوضح سامى أنه عندما أعلنت المصلحة عن احتياجها لانتدابات جديدة لم يتقدم إلا حوالى 150 شخصا يتوافر فيهم الشروط، مؤكدا أن الحل الوحيد لنهوض المصلحة هو تعيين دفعات حديثة يتم اختبارها وتدريبها.
من جانبه طالب النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، باعتبار جريمة التهرب من الضرائب، جريمة مخلة بالشرف، وان تعد جناية بدلا من وضعها الحالي كجنحة.
وقال الحريري، خلال كلمته، ان عدم وجود عقوبات رادعة للتهرب من دفع الضرائب، سبب رئيسى في التهرب منها، مشيرا الى ان حال تشديد العقوبة باعتبارها، جريمة مخلة بالشرف، يحرص المواطن على استخراج فاتورة من مختلف الخدمات والسلع التي يحصل عليها، والتي تساعد بدورها مصلحة الضرائب في حصر قيمة الضرائب المستحقة من مختلف الجهات.
ومن جانبه، اعترض ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مقترح الحريرى، قائلا، :" لو هنطبق المقترح ده يبقى مصريين كتير هيدخلوا السجن".
وأوضح عمر في كلمته بالاجتماع، للرد على مقترح الحريرى، ان هناك فارقا بين "المسجل" و " المكلف بدفع الضريبة"موضحا اان هناك جهات حكومية على سبيل المثال، لا تدفع الضرائب المستحقة على اعمال المشروعات التي ينفذها بعض المقاولين، وبالتالي سيتم تحميل قيمة تلك الضرائب على هؤلاء المقاولين، دون ذنب، مطالبا بتعديل باقى القوانين المنظمة لذلك، حتى يتعرض البعض لتلك الجريمة دون وجه حق، نتيجة تماطل بعض الجهات في دفع الضرائب".
كما عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، اجتماعا آخر لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، ، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وأوضحت سيلفيا نبيل أن اللجنة ناقشت الوزارات في موازنتها التي قدمتها اليوم، وطلبت تعديلات عليها، وحددت الاثنين 26 نوفمبر الجاري، لاستلام موازنات البرامج والأداء معتمدة ل 6 وزارات وهي " الكهرباء، والثقافة، الاستثمار والتعاون الدولي، الموارد المائية والري، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، البترول والثروة المعدنية" إلي جانب تسليم الربع الأول معتمد ومراجع من التخطيط والمالية.
وشددت سيلفيا نبيل علي أن الاثنين 26 نوفمبر، سيكون آخر موعد، لافتة إلى أن الوزارات يجب أن توضح المستهدف والمحقق لكل البرامج في تقرير الربع الأول.
وفي السياق، أوضح ممثل وزارة المالية، أن الوزارة تجتمع مع الوزارات والهيئات الاقتصادية التابعة لها، وسيتم تسليم الموازنات للجنة في الموعد المحدد.
وأوضحت سيلفيا نبيل أن المؤشرات، الموجودة في الموارنة يجب أن تكون واضحة للآثر، ومدى الاحتياج، لتلك البرامج، وأن يكون الهدف واضح قابل للقياس، مشيرة إلى أن اللجنة طلبت من وزارة الموارد المائية والري، موافاة اللجنة بالتقسيم الجغرافي لبرامج التخطيط، بعد أسبوعين.
وشددت سيلفيا نبيل علي ضرورة التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، مضيفة: "بقالنا سنتين ننسق بين التخطيط والمالية، وأحزنني بعد سنتين أن نجد مشكلة في التنسيق بين الوزارتين، ومش هينفع نرجع تاني".
وطالبت النائبة سيلفيا نبيل بإرسال جواب لوزارة الاستثمار، لتحديد موقفهم، لافته إلي أنهم إذا لم يسلموا موازنة البرامج والأداء بعد إسبوعين سنستبعدهم العام الحالي.