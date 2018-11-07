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محافظات

حفلة غنائية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.. الجمعة المقبل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:37 م
فريق الميناء الغنائي
فريق الميناء الغنائي
أسامة علي
يقيم صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر حفلا بمركز شباب العاشر من رمضان يوم الجمعة التاسع من نوفمبر كجزء من فعاليات مبادرة «مزيكا للتغيير» التي يتبناها صندوق الأمم المتحدة للسكان وجزء من برنامج «التعليم بالترفيه» الذي يتبع فيه الأساليب المبتكرة لإشراك الشباب والفتيات في القضايا التنموية ورفع الوعي بخصوص قضية الزيادة السكانية عن طريق الموسيقى والغناء.

يحيي الحفل الفرقة الشبابية: هاي دام، والميناء، وسحر الزغبي، وياسمين زكي.

«مزيكا للتغيير» هي جولة من الفعاليات بدأت من أغسطس 2018 إلى ديسمبر 2018 في محافظات مصر من الوجهين البحري والقبلي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
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