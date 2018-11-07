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أخبار العالم

استطلاع رأي: 62% من الشعب الألماني لا يريدون استمرار ميركل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:12 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
شريف سيد
أظهر استطلاع للرأي، اليوم ، أن نحو 62% من الشعب الألماني يريدون تنحي المستشارة أنجيلا ميركل، عقب أسبوع من إعلانها التخلي عن رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إسنا، وشمل نحو أربعة آلاف شخص، لصالح صحيفة بيلد أن نحو 38% من الألمان لا يريدون استقالة ميركل.

وقررت المستشارة الألمانية تقديم استقالتها من رئاسة حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط).

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن: "قرار ميركل يأتي بعد نكسة انتخابية قاسية في انتخابات محلية أساسية في منطقة هيسن التي تضم مدينة فرانكفورت العاصمة المالية للبلاد".

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