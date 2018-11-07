خبير يكشف دور التمويل العقاري في حل أزمة الإسكان.. فيديو

قال سلامة غباشي، خبير ومُحاضر في التقييم العقاري، إن التمويل العقاري من الممكن أن يساعد في حل أزمة الإسكان؛ إذا تم بـ"شروط ميسرة".



وأوضح "غباشي"، خلال لقائه ببرنامج "وزيرة العقارات"، المُذاع عبر فضائية "إل تي سي"، أن التمويل العقاري يعطي قدرة للشباب تمكنهم من شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية، متابعا: «كتير من الناس محتاحين سكن، وليس لديهم المقدرة على الشراء».



وأشار إلي أن الحكومة المصرية قامت بعمل الكثير من الأنظمة الخاصة بالتمويل العقاري، وتسعى لتمكين محدودي الدخل من الحصول على القروض لشراء الوحدات السكنية عن طريق التسهيلات التي تقدمها لهم.