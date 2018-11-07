ضبط موظفين بحي شرق المنصورة يجمعون أموالا من السائقين دون وجه حق

تمكنت مباحث الاموال العامة بالدقهلية من ضبط 3 سائقين و3 موظفين بحى شرق المنصورة يقومون بتجميع مبالغ مالية من سائقي السيارات بمواقف الحى حال تنظيمهم حركة دخول وخروج السيارات للمواقف ويقتسمون تلك المبالغ فيما بينهم.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهليةـ، إخطار من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورد معلومات لضباط مباحث الأموال العامه بالدقهلية اكدتها التحريات للسرية بقيام عدد من المسؤلين بمواقف حى شرق المنصورة بالتربح من أعمال وظيفتهم بتقاضى مبالغ مالية من بعض السائقين بدون وجه حق حال قيامهم بتنظيم حركة الدخول والخروج للسيارات.



وبتقنين الإجراءات تمكنت حملة أمنية من ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية برئاسة العميد أحمد العجوز رئيس مباحث الأموال العامه ومعاونة المقدم أكرم صيام وكيل الإدارة وأمين شرطة وليد توفيق بلوكامين المباحث من ضبط كل من إبراهيم ص ا- 45 عاما موظف بحى شرق وسامح ر ش ع 39 عاما سائق ومجدى ع م ح 51 عاما موظف بحى شرق والسيد ش خ ا 38 عاما سائق و ظريف م ا 49 عاما موظف بحى شرق وحسن ف ح 49 عاما سائق وبحوزتهم 4 آلاف جنيه و6 أجهزة محمول و2 دفتر ورق منسوب لحى شرق المنصورة و3 نوت ورق مثبت بها أرقام سيارات.



وبمواجهتهم اعترف الاول بقيامهم بتحصيل تلك المبالغ على سبيل الهديه من السائقين بموقف القاهرة والمنزلة ومنية النصر دائرة قسم ثان المنصورة ويقومون بتقسيمها فيما بينهم نهاية اليوم.



تحررت المحاضر أرقام 13615 و 13616 و 13617 لسنة 2018 جنح قسم ثان المنصورة وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.