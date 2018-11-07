ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تكريم أنوشكا بمؤتمر التميز والجودة الأحد المقبل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:38 م
صدى البلد
سمر سعد
كشفت اللجنة العليا لمؤتمر التميز والجودة برئاسة الدكتور مرسال إبراهيم عن تكريم الفنانة أنوشكا تقديرًا لأعمالها الفنية المتميزة، يوم الأحد المقبل الموافق١١ نوفمبر الجاري، بفندق انتركونتيننتال سيتي ستار .

وقال الدكتور مرسال إبراهيم أن جائزة التميز والجودة تذهب هذا العام في مجال الطب إلى كلا من دكتور محمد مجدى النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم، اللواء الدكتور هشام شاكر استشاري جراجة العظام والعمود الفقري، دكتور أحمد مصطفى موسى استشاري علاج الإدمان ، الدكتور شوقي البحراوي أستاذ رقابة الجودة.

كما سيتم تكريم شخصيات من المجال السياسي، النائبة انيسة حسونة ، مجدي ملك أفضل أداء برلماني بمجلس النواب ، النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، بالإضافة إلي تكريم الإعلامية ايمان رياض من قناة MBC مصر.

ومن مجال الرياضة سيتم تكريم الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم.
loading...

ترشيحاتنا

سيدات الأهلي يفزن على الزمالك ويتوجن باللقب العربي لتنس الطاولة

فتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة لبطاقات التموين السبت المقبل

رئيس مدينة رأس البر يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة بائعة الخضار

قطر تكرم رياضيا مدرجا على قوائم الإرهاب وسط ردود أفعال غاضبة من الخليج

الداخلية تتخذ قرارا عاجلا لتفادي الأزمات المرورية.. فيديو

مولودية الجزائر يسقط النصر السعودي في دور الـ 16 من كأس زايد

رئيس مسابقات الكاف يفجر مفاجأة بشأن عقوبة جماهير الترجي

بعد 217 عاما.. مصر تطالب بريطانيا بإعادة حجر رشيد

الزمالك يسابق الزمن لفك حصار الثلاثى الهارب فى الفيفا

شاهد.. أول إطلالة لـ شيماء سيف بعد شهر العسل

إصابة إسلام محارب خلال التدريب الرئيسي للأهلى بـ رادس

مصرع متهمين وقفز 3 من سيارة أعلى كوبرى في مطاردة مع الشرطة بالقليوبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تظهر بلوك جديد على طريقة منة شلبي .. صور

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

فيديو

محمد أبو العينين: ربنا يحمي المصريين والرئيس السيسي.. فيديو
أبو العينين يزف بشرى سارة حول الطلب العالمي على السياحة المصرية.. فيديو
عزة هيكل: الإعلام لعب دورا كبيرا بعد ثورة 30 يونيو.. فيديو
هويدا مصطفى: الإعلام شهد اضطرابات ومطالب حاليا بنشر الوعي..فيديو
أحمد موسى: قطر غفلت أمريكا بتكريم إرهابي واستضافته على أراضيها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟