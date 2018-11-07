تكريم أنوشكا بمؤتمر التميز والجودة الأحد المقبل

كشفت اللجنة العليا لمؤتمر التميز والجودة برئاسة الدكتور مرسال إبراهيم عن تكريم الفنانة أنوشكا تقديرًا لأعمالها الفنية المتميزة، يوم الأحد المقبل الموافق١١ نوفمبر الجاري، بفندق انتركونتيننتال سيتي ستار .



وقال الدكتور مرسال إبراهيم أن جائزة التميز والجودة تذهب هذا العام في مجال الطب إلى كلا من دكتور محمد مجدى النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم، اللواء الدكتور هشام شاكر استشاري جراجة العظام والعمود الفقري، دكتور أحمد مصطفى موسى استشاري علاج الإدمان ، الدكتور شوقي البحراوي أستاذ رقابة الجودة.



كما سيتم تكريم شخصيات من المجال السياسي، النائبة انيسة حسونة ، مجدي ملك أفضل أداء برلماني بمجلس النواب ، النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، بالإضافة إلي تكريم الإعلامية ايمان رياض من قناة MBC مصر.



ومن مجال الرياضة سيتم تكريم الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم.

