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رياضة

جنش يقاطع جروس للكشف عن مصير صانع ألعاب الفريق مع الزمالك

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:27 م
صدى البلد
القسم الرياضي
حرص محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك على التوجه الى مكان وقوف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأبيض للحديث معه حول عدم مشاركة أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق في المباريات، منذ توليه مسئولية الفريق للقلعة البيضاء.

وأكد جنش للمدرب أنه لا يتعدى صلاحياته ولكنه يتحدث معه بشكل ودي خاصة أنه قائد الفريق بعد حازم إمام ومحمد إبراهيم، وشدد جنش في حديثه مع المدرب على أن مدبولي أحد أفضل اللاعبين في الزمالك وأنه كان من ضمن اللاعبين الأساسيين خلال الموسم الماضي.

ورد جروس على جنش بأنه يعلم كل ما يقوله، وشدد على أن مدبولي من ضمن حساباته ولكن كل مرحلة تتطلب نوعية معينة من اللاعبين، وعليه الصبر لأن الموسم مازال طويلا والبطولات عديدة وسيحتاج لكل اللاعبين الموجودين في القائمة البيضاء.

ولم يظهر مدبولي مع جروس في أي مباراة رسمية خلال الموسم الحالي، إذ أن المدرب السويسري يعتمد بشكل أساسي في مركز صناعة اللعب على الثلاثي محمود كهربا وإبراهيم حسن ويوسف أوباما، ويظهر محمد عنتر ومحمد إبراهيم على فترات متباعدة.
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