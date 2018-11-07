ولي أمر بالمنوفية يتهم مدرسة بالتعدى على نجله بمسطرة على وجهه

اتهم ولي أمر بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مدرسة بمدرسة القدس الخاصة بالتعدى على نجله بالضرب على وجهه بمسطرة مما أصاب الطفل بحالة فزع وبكاء هستيري تم على أثرها نقله لمستشفى الباجور لعمل تقرير طبي من جانب والده.



وأكد ولي أمر الطالب أنه تلقى اتصالا هاتفيا من والدة الطفل أثناء خروجه من المدرسة وهو في حالة بكاء هستيرى نتيجة تعدى مدرسة تدعى ( منال ج م ) مدرسة مادة القرآن بالمدرسة مشيرا إلى أنه توجه إلى مركز شرطة الباجور لتحرير محضر عنف من جاتب المدرسة تجاه نجله بسبب قيامه بمسك المصحف بيده ليس على الديسك كما أمرت المدرسة وحمل المحضر رقم ٨٤ أحوال بتاريخ اليوم ٧/١١/٢٠١٨.



وأكد ولي أمر التلميذ أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمدير المدرسة لتقديم شكوى في المدرسة وقال له لك مطلق الحرية في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تجاوز المدرسة قائلا لو ابني اللي حصل فيه مش هسكت.