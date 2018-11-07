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اقتصاد

البنك الأفريقي للتنمية: الكوميسا في مصر فرصة عظيمة لتعقب الاستثمارات بالقارة السمراء

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:04 م
صدى البلد
محمد يحيي
قال أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إن مؤتمر منتدى الاستثمار الأفريقي الكوميسا 2018 المقرر تنظيمه بمدينة شرم الشيخ بمصر خلال ديسمبر المقبل ؛ يعد فرصة ينبغي استخدامها لتعقب أجندة الاستثمار والتنمية في القارة السمراء، موضحًا أن الدعوة موجهة للمستثمرين الإقليميين والعالميين وقادة القطاع المالي والمسؤولين الحكوميين البارزين.

وأوضح " أديسينا" في تصريحات له اليوم، أن المؤتمر سيكون فرصة عظيمة لعرض استراتيجية 2063 للتنمية الافريقية بغرض القضاء علي الفقر واستغلال الموارد البشرية بالقارة السمراء.

وذكر " أديسينا" أن ذلك المنتدي سيجمع الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين ومروجو المشاريع.. نحن نطور مشاريع بنكية عالية الجودة ، موضحا أن البنك ملتزم بتعقب التنمية بصورة متسارعة عبر ضخ الاستثمارات وليس عن طريق المساعدات.

وأشار "أديسينا" إلي أن القارة السمراء بحاجة لضخ استثمارات سنوية ما بين 130 حتي 170 مليار دولار لتمويل الاحتياجات الحيوية وسد عجز الميزانية لدي تلك البلدان، في الوقت يبلغ حجم استحواذ المستثمرين العالميين علي أصول بـ131 تريليون دولار .

وذكر "أديسينا" أن نسبة 1% من تلك المبالغ قادرة علي سد فجوة التمويل بقطاع البنية التحتية البالغة بـ68 و108 مليارات دولار.
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