المدير الفنى لرجال السلة: فزنا على الجزائر بالبطولة العربية رغم الغيابات

أكد عمرو أبو الخير المدير الفنى لمنتخب السلة رجال أن الفوز على الجزائر فى أولى مباريات البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة جاء رغم عدة غيابات هامة منها عاصم مرعى ورامى جنيدى.



وقال أبو الخير أن المشاركة بالبطولة العربية خطوة هامة فى الإعداد للمرحلة الثالثة من التصفيات الأفريقية و التى تقام بأنجولا نهاية نوفمبر الجارى.



يذكر ان مصر فازت على الجزائر بافتتاح البطولة بنتيجة ٦٢/٦٩ بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.