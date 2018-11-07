أحمد موسى: قطر غفلت أمريكا بتكريم إرهابي واستضافته على أراضيها

قال الإعلامى أحمد موسى، إن دولة الإرهاب، قطر، ضحكت على أمريكا خلال الفترة الماضية؛ وذلك بعد أن أعلنت عن أنها تجهز قائمة بالجماعات الإرهابية.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن داخلية دويلة قطر تدرج مبارك العجي، كإرهابي، ضمن قائمة الإرهابيين عام 2018.



وأشار إلى أن قطر أعلنت أن هذا الإرهابي يشارك في بطولات، ويحصل على جوائز، وتحتضنه على أراضيها.



وكشف موسى عن أن قطر كرمته بعد حصوله على المركز الأول فى إحدى البطولات، متابعا: «ده خد المركز الأول في الإجرام».



وعرض موسى، صورا للارهابي أثناء تكريمه من المسئولين فى قطر، وصورة أخرى وفى حيازته سلاح.