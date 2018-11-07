برلمانية ترفض إدخال مادة المشروعات الصغيرة بالمرحلة الابتدائية

قالت النائبة نانسى نصير، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان إنها ليست مع إدخال مادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لطلاب المرحلة الابتدائية ، مشيرا إلى أنه من الممكن توجيه الطلاب فى مرحلة الابتدائى والإعدادى وتوعيتهم بأهمية المشروعات وتغيير فكرة الحياة الوظيفية إلى الحياة العملية ، بحيث يبحث عن مجالات اخرى.



وأشارت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن توجيه طلاب الابتدائى والإعدادى لأهمية التوجه للمشروع الخاص وألا ينتظر التعيينات فى الحكومة ، خاصة أن مستقبل الشباب فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا اننا فى حاجة الى التوعية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أكثر من تدريسها كمادة للطلاب فى المدارس.



وأكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه من الممكن توجيه طلاب المدارس لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، من خلال جزء فى منهج وليس كمادة منفصلة ، وأن يتم توعيتهم بقدرتهم على إقامة المشروعات وأنها تمثل أمانا لهم وليس بها أى ضرر ويمكن الاستفادة من تجارب شباب اخرين نجحوا فى المشروعات الصغيرة وهناك أمثلة كثيرة ناجحة.



وكان الدكتور محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان أعلن أن اللجنة ستناقش مع وزارة التعليم إدخال مادة المشروعات بالمرحلة الابتدائية.

