السوشيال ميديا سلاح ذو حدين.. خبراء: غياب الوعي والثقافة أبرز أسباب ظهور السلبيات ومبادرة توعية تشارك فى تثقيف الشباب والأطفال

رانيا يحيى:
المجلس استطاع الوصول للآلاف والتواصل مع الناس عن طريق السوشيال ميديا
عمرو حسين:
عمرو حسين:
ندعم الرئيس من خلال مبادرة توعية
سامية خضر:
سامية خضر:
القنوات الفضائية يجب أن تساعد الرئيس
السوشيال ميديا كما صرح الرئيس السيسي فى منتدى شباب العالم سلاح ذو حدين فهناك الكثير من الإيجابيات مثل كسر الحواجز للثقافات واللغات والمسافات وتمكننا من التواصل السهل مع الشعوب الأخرى، لكنها أيضًا بسبب غياب الوعى والثقافة تساعد على نشر الشائعات تسبب الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية والصحية ،لذلك خرج الرئيس من المنتدى بتوصية تشكيل لجنة خاصة للحد من الاستخدام المفرط للسوشيال وكيفية الابتعاد عن أثرها السلبي .
وعن هذا الموضوع قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن مناقشة موضوع الـ"سوشيال ميديا" وخطورتها على المجتمع؛ أمر في غاية الأهمية، فكلنا لدينا إدمان للسوشيال، فلها العديد من الإيجابيات لكن السلبيات أكثر بسبب عدم الوعي وعدم الثقافة؛ فيتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاطئ يضر شبابنا، مشيرة إلى أن مناقشة هذا الموضوع فى منتدى شباب العالم؛ نقطة مضيئة، ومن أهم الموضوعات التى تخص الشباب.
وأضافت فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه كان لا بد من تشكيل لجنة مراقبة السوشيال ميديا منذ فترة، خاصة وأننا عانينا من أخطارها منذ 2011 بسبب الشائعات والإرهاب الذى انتشر، وبث أفكار سيئة، مشيرة إلى ضرورة أن تتحرك الدولة ضد كل ما يتعارض مع الأمن القومى .
وأكدت أن المجلس القومى للمرأة مدرك لأهمية السوشيال ميديا؛ لذلك يهتم بالصفحة الخاصة به على الـ"فيسبوك" حيث زاد عدد متابعيها بشكل كبير؛ لأنها وسيلة تواصل مع الناس، وننشر عليها كل الأخبار والفعاليات.
وتمنت أن يصبح رقم متابعي الصفحة بالملايين؛ لأنها أسرع وسيلة للتواصل مع المواطنين.
وأشارت إلى أن كل المجالس لديها لجنة إعلامية، تنشر الخدمات التى تقوم بها وتتلقى المشكلات من خلالها، لافتة إلى أن المجلس يقوم بتشكيل لجنة متخصصة تتابع مشكلات المواطنين.
وفى نفس السياق قالت دكتورة سامية خضر أستاذ علم الإجتماع بكلية تربية جامعة عين شمس، إننا، ورغم إيجابيات السوشيال ميديا؛ لا يمكن أن ننكر السلبيات الخطيرة لها، ومنها "عدم اجتماع الأسر مثل السابق، وانتشار الكثير من الشائعات".
وأشارت فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن من أفضل الطرق، أن تجبر الأم الجميع حين يدخلون المنزل، أن يتركوا هواتفهم لبعض الوقت؛ من أجل الحديث مع بعضهم كأسرة واحدة.
وعن توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام منتدى شباب العالم، أمس، بـ"تشكيل لجنة للحد من الاستخدام المفرط للإنترنت"؛ قالت: "لكل شئ سلبياته وإيجابياته، فعندما ظهر التليفزيون؛ كان قناة واحدة، ثم قناتين، والنَّاس كانوا ينتقدون من يشاهدونه".
وأشارت إلى أن الناس يتابعون الشئ الذي يتكرر ذكره؛ لذا يجب على الإعلام التركيز على الإيجابيات، فمصر الدولة الوحيدة التى لم تتفكك بعد الثورة، والرئيس يفعل أكثر ما لديه لتوحيد الوطن.
ونوهت أن اللجنة التي أوصى الرئيس بتشكيلها؛ يجب أن تعمل- بجانب القنوات الفضائية والمحلية- التى من المفترض أن تعرض الايجابيات والنماذج المشرفة، وليس عرض نماذج سلبية؛ لمجرد أنها حققت عددا كبيرا من المشاهدات، مؤكدة في الوقت ذاته أن الـ"سوشيال ميديا" مؤثرة جدا، ويجب أن تكون القنوات على نفس مستوى المسئولية، فلا يمكن أن يحمل الرئيس وحده هَمَّ كل شيء.
وفى نفس الاتجاه قال خبير السوشيال ميديا عمرو حسين أن اهتمام الرئيس بمخاطر السوشيال ميديا فى منتدى شباب العالم وخروجه بتوصية بتشكيل لجنة للحد من الاستخدام المفرط للإنترنت وأثره السلبى خطوة إيجابية لأن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين وللأسف نفتقد فى مصر الوعى والثقافة التي تجعلنا نتعامل بإيجابية معها.
وأضاف استشارى السوشيال ميديا فى حوار خاص لصدى البلد أن هذا العصر هو عصر تبادل المعلومات ويسهل على الإرهابيين نشر الشائعات بيننا بسبب عدم التحقق من المعلومات وسرعة انتشارها عبر وسائل التواصل الإجتماعى.
وحذر من إدمان السوشيال ميديا لأنه مثل أى إدمان يتحكم فى الشخص، ويجعله غير قادر عن الاستغناء عنه ورحب بالخطوة التى قام بها الرئيس لأنها تخص بناء الشباب والوعي.
وأكد على دعمه لقرارات الرئيس من خلال إطلاق مبادرة "توعية "وهى مبادرة خاصة بتوعية الشباب والأطفال والسيدات فى المدارس والجامعات والنوادي وقدم طلب لوزارة الشباب والرياضة لتسهيل مهام المحاضرين ومساعدته للوصول لأكبر عدد من الشباب لعمل ندوات تثقيفية وإرشادية لتوعيتهم بمخاطر السوشيال ميديا والطريقة المثلى للتعامل معها لتجنب سلبياتها.
ونوه من خطورة ترك الأمهات لأطفالهم أمام الإنترنت بدون رقابة، لأن ذلك قد يعرضهم لمشاهدة محتوى غير مناسب فالأفضل استخدام جوجل كيدز الذي يحتوي على ما يتناسب مع الأطفال ويضمن الأمان لهم.
السوشيال ميديا كما صرح الرئيس السيسي فى منتدى شباب العالم سلاح ذو حدين فهناك الكثير من الإيجابيات مثل كسر الحواجز للثقافات واللغات والمسافات وتمكننا من التواصل السهل مع الشعوب الأخرى، لكنها أيضًا بسبب غياب الوعى والثقافة تساعد على نشر الشائعات تسبب الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية والصحية ،لذلك خرج الرئيس من المنتدى بتوصية تشكيل لجنة خاصة للحد من الاستخدام المفرط للسوشيال وكيفية الابتعاد عن أثرها السلبي .
وعن هذا الموضوع قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن مناقشة موضوع الـ"سوشيال ميديا" وخطورتها على المجتمع؛ أمر في غاية الأهمية، فكلنا لدينا إدمان للسوشيال، فلها العديد من الإيجابيات لكن السلبيات أكثر بسبب عدم الوعي وعدم الثقافة؛ فيتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاطئ يضر شبابنا، مشيرة إلى أن مناقشة هذا الموضوع فى منتدى شباب العالم؛ نقطة مضيئة، ومن أهم الموضوعات التى تخص الشباب.
وأضافت فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه كان لا بد من تشكيل لجنة مراقبة السوشيال ميديا منذ فترة، خاصة وأننا عانينا من أخطارها منذ 2011 بسبب الشائعات والإرهاب الذى انتشر، وبث أفكار سيئة، مشيرة إلى ضرورة أن تتحرك الدولة ضد كل ما يتعارض مع الأمن القومى .
وأكدت أن المجلس القومى للمرأة مدرك لأهمية السوشيال ميديا؛ لذلك يهتم بالصفحة الخاصة به على الـ"فيسبوك" حيث زاد عدد متابعيها بشكل كبير؛ لأنها وسيلة تواصل مع الناس، وننشر عليها كل الأخبار والفعاليات.
وتمنت أن يصبح رقم متابعي الصفحة بالملايين؛ لأنها أسرع وسيلة للتواصل مع المواطنين.
وأشارت إلى أن كل المجالس لديها لجنة إعلامية، تنشر الخدمات التى تقوم بها وتتلقى المشكلات من خلالها، لافتة إلى أن المجلس يقوم بتشكيل لجنة متخصصة تتابع مشكلات المواطنين.
وفى نفس السياق قالت دكتورة سامية خضر أستاذ علم الإجتماع بكلية تربية جامعة عين شمس، إننا، ورغم إيجابيات السوشيال ميديا؛ لا يمكن أن ننكر السلبيات الخطيرة لها، ومنها "عدم اجتماع الأسر مثل السابق، وانتشار الكثير من الشائعات".
وأشارت فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن من أفضل الطرق، أن تجبر الأم الجميع حين يدخلون المنزل، أن يتركوا هواتفهم لبعض الوقت؛ من أجل الحديث مع بعضهم كأسرة واحدة.
وعن توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ختام منتدى شباب العالم، أمس، بـ"تشكيل لجنة للحد من الاستخدام المفرط للإنترنت"؛ قالت: "لكل شئ سلبياته وإيجابياته، فعندما ظهر التليفزيون؛ كان قناة واحدة، ثم قناتين، والنَّاس كانوا ينتقدون من يشاهدونه".
وأشارت إلى أن الناس يتابعون الشئ الذي يتكرر ذكره؛ لذا يجب على الإعلام التركيز على الإيجابيات، فمصر الدولة الوحيدة التى لم تتفكك بعد الثورة، والرئيس يفعل أكثر ما لديه لتوحيد الوطن.
ونوهت أن اللجنة التي أوصى الرئيس بتشكيلها؛ يجب أن تعمل- بجانب القنوات الفضائية والمحلية- التى من المفترض أن تعرض الايجابيات والنماذج المشرفة، وليس عرض نماذج سلبية؛ لمجرد أنها حققت عددا كبيرا من المشاهدات، مؤكدة في الوقت ذاته أن الـ"سوشيال ميديا" مؤثرة جدا، ويجب أن تكون القنوات على نفس مستوى المسئولية، فلا يمكن أن يحمل الرئيس وحده هَمَّ كل شيء.
وفى نفس الاتجاه قال خبير السوشيال ميديا عمرو حسين أن اهتمام الرئيس بمخاطر السوشيال ميديا فى منتدى شباب العالم وخروجه بتوصية بتشكيل لجنة للحد من الاستخدام المفرط للإنترنت وأثره السلبى خطوة إيجابية لأن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين وللأسف نفتقد فى مصر الوعى والثقافة التي تجعلنا نتعامل بإيجابية معها.
وأضاف استشارى السوشيال ميديا فى حوار خاص لصدى البلد أن هذا العصر هو عصر تبادل المعلومات ويسهل على الإرهابيين نشر الشائعات بيننا بسبب عدم التحقق من المعلومات وسرعة انتشارها عبر وسائل التواصل الإجتماعى.
وحذر من إدمان السوشيال ميديا لأنه مثل أى إدمان يتحكم فى الشخص، ويجعله غير قادر عن الاستغناء عنه ورحب بالخطوة التى قام بها الرئيس لأنها تخص بناء الشباب والوعي.
وأكد على دعمه لقرارات الرئيس من خلال إطلاق مبادرة "توعية "وهى مبادرة خاصة بتوعية الشباب والأطفال والسيدات فى المدارس والجامعات والنوادي وقدم طلب لوزارة الشباب والرياضة لتسهيل مهام المحاضرين ومساعدته للوصول لأكبر عدد من الشباب لعمل ندوات تثقيفية وإرشادية لتوعيتهم بمخاطر السوشيال ميديا والطريقة المثلى للتعامل معها لتجنب سلبياتها.
ونوه من خطورة ترك الأمهات لأطفالهم أمام الإنترنت بدون رقابة، لأن ذلك قد يعرضهم لمشاهدة محتوى غير مناسب فالأفضل استخدام جوجل كيدز الذي يحتوي على ما يتناسب مع الأطفال ويضمن الأمان لهم.