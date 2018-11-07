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برلمان

نائبة: من الممكن تطبيق مقترح المشروعات الصغيرة من خلال الأنشطة الدراسية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:14 م
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم بالبرلمان
معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن إدخال أى مادة جديدة للطلاب تعتبر بمثابة عبء على التعليم، خاصة فى ظل وجود نظام تعليمى جديد، مشيرًا إلى أنه من الممكن تطبيق مقترح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المواد التى يدرسها الطلاب.

وأشارت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن تطبيق مقترح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المواد على مدار التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، وألا تكون هناك مادة منفصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تدخل هذه المشروعات من خلال الأنشطة فى المواد التى يتم تدريسها، عن طريق طرح مشروع صناعى يقوموا بإدارته، ويكون بمثابة تطبيق عملى على أرض الواقع.

وأكدت عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الطلاب فى دول العالم يقومون منذ الصغر بإدارة أى مشروعات من خلال الأنشطة التى تدرس لهم، مشيرة إلى أن النظام التعليمى الجديد اعتمد على تدريس كثير من المواد من خلال الأنشطة.

وكان الدكتور محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، أكد أن اللجنة ستناقش مع وزارة التعليم إدخال مادة المشروعات بالمرحلة الابتدائية.
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