خالد النبوي يكشف أسباب حرصه الدائم على التبرع بالدم

كشف الفنان خالد النبوي ، سبب تبرعه بالدم بالتعاون مع بنك الهلال الأحمر المصري ، مضيفا أن الدولة تحتاج إلي أكثر من 3 مليون كيس دم في العام الواحد ، مردفا " دي حاجة إنسانية لازم نعملها ".



وأضاف النبوي خلال لقائه ببرنامج " معكم منى الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، أنه يجب التبرع بالدم من جميع الفئات المتواجدة داخل المجتمع، مناشدا المواطنين بالتبرع من أجل ملاحقة الآخرين .



وواضح أن كثير من المواطنين يهابون التبرع ، لاعتقادهم أنه يتم استغلاله بطريقة غير صحيحة والانتفاع من وراه عن طريق بيعه، مؤكدا أنه حث أن يكون العطاء من الجميع لإنهاء ذلك الشك قائلا " لازم التبرع يكون من الغني قبل الفقير، ومن المسؤول قبل الموظف .



