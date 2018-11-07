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خالد النبوي يكشف أسباب حرصه الدائم على التبرع بالدم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:37 م
الفنان خالد النبوي
الفنان خالد النبوي
حسام الحارتي
كشف الفنان خالد النبوي ، سبب تبرعه بالدم بالتعاون مع بنك الهلال الأحمر المصري ، مضيفا أن الدولة تحتاج إلي أكثر من 3 مليون كيس دم في العام الواحد ، مردفا " دي حاجة إنسانية لازم نعملها ".

وأضاف النبوي خلال لقائه ببرنامج " معكم منى الشاذلي " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، أنه يجب التبرع بالدم من جميع الفئات المتواجدة داخل المجتمع، مناشدا المواطنين بالتبرع من أجل ملاحقة الآخرين .

وواضح أن كثير من المواطنين يهابون التبرع ، لاعتقادهم أنه يتم استغلاله بطريقة غير صحيحة والانتفاع من وراه عن طريق بيعه، مؤكدا أنه حث أن يكون العطاء من الجميع لإنهاء ذلك الشك قائلا " لازم التبرع يكون من الغني قبل الفقير، ومن المسؤول قبل الموظف .

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