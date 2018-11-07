حليف أردوغان القوي يعترف: تركيا على حافة الهاوية

أكد دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية المؤيدة للرئيس التركي، أن البلاد أصبحت على حافة أزمة اجتماعية طاحنة مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة باتت تهدد الشعب التركي.



وقال المؤيد لأردوغان وفق ما نقلته صحيفة "حرييت" التركية: " البلاد على حافة أزمة اجتماعية، وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع تكاليف المعيشة يهدد الشعب".



وتابع بهجلي في خطاب جماهيري أمام أعضاء حزبه أن الاقتصاد التركي تعرض لضربة قوية جراء ما أسماها "حرب العملة"، مشيرا إلى أن "الجرح العميق في الاقتصاد يجب أن يندمل من أجل البلاد ولصالحها".



وتطرق الزعيم السياسي التركي في كلمته إلى معدل التضخم المرتفع واصفا إياه بـ"وحش التضخم".



وقال إن مبادرة الحكومة باقتطاع أسعار البضائع والسلع بنسبة 10%، كان لها أثر محدود للغاية، مشددا على أن الشعب يمر بمحنة ويشعر بحالة من القلق ويخشى على مستقبله.



ويعد بهجلي، حليف قوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث كان داعما قويا له خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، إلا أن هذه التصريحات تظهر مدى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا.