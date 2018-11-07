خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية الأيام المقبلة.. فيديو

قال وائل عنبه، المحلل الاقتصادي والمالي، إن مصر تعد من أكبر 10 دول علي مستوي العالم في سعر الفائدة.



وأشار "عنبه"، خلال لقائه عبر فضائية "أل تي سي"، إلي أن البنك المركزي سوف يخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية خلال الاجتماع المقبل.



وأضاف المحلل الاقتصادي والمالي، أن مصر تتبع سياسة توسعية بدأت في بداية العالم بتخفيض سعر الفائدة مرتين.



