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أخبار العالم

القبض على 3 إيرانيين بجوازات سفر إسرائيلية مزورة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:43 م
جواز سفر إسرائيلي
جواز سفر إسرائيلي
حسام رضوان
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الأربعاء، إن 3 إيرانيين اعتقلوا في بلغاريا وبخوزتهم جوازات سفر إسرائيلية مزورة.

وأضافت أن الـ3 تم اعتقالهم عند الحدود البلغارية أثناء محاولتهم الدخول غلى معبر "كابيتان أندرييفة" قادمين من تركيا، مشيرة إلى أن هذا المعبر هو نقطة عبور رئيسية لدخول أوروبا.

وأشارت إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيفية سفرهم عبر تركيا من دون اكتشافهم.

وأوضحت ان أعمار الرجال الـ3 تتراوح ما بين 21و28 و32، ووصلوا إلى بلغاريا في 31 أكتوبر الماضي، حاملين جوازات سفر مزيفة، حسبما ذكرت وزارة الداخلية لوسائل الإعلام البلغارية. وقد اعتقلتهم شرطة الحدود ثم اقتيدوا إلى مركز احتجاز في ليوبيميتس ، في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد ، حيث بدأت في الإجراءات على الفور لترحيلهم سريعا.

ولفتت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على مواطنين إيرانيين يحملون جوازات سفر إسرائيلية مزورة.

ففي يوليو الماضي، قُبض على مواطن إيراني اسمه إسماعيل كاظم 42 عاما، في مطار إنديرا غاندي الدولي في ديهلي الهندية، بجواز سفر إسرائيلي مزور.

وقال مبررا سفره بجواز سفر إسرائيلي مزور بأنه "من الأسهل الدخول إلى أوروبا بجواز سفر إسرائيلي. اعتدت على الاحتفاظ بجواز سفر واحد في جيبي وإبراز جواز سفر آخر لموظفي الهجرة بالمطار، واجهت تهديدات أمنية في بلدي ، ولذلك كنت أرغب في الفرار إلى أوروبا لسلامتي. أردت أن أستقر في أوروبا مع عائلتي".
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